El reto que causó la muerte a una joven: tomó seis tragos diferentes en diez minutos

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
Una joven colombiana de 23 años, llamada María José Ardila, murió la semana pasada luego de participar en un reto de beber licor. Luego de pasar varios días en estado crítico, fue desconectada por decisión de sus familiares.

Los hechos se remontan hasta el sábado, 25 de octubre, cuando María asistió a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Luego de varias horas de celebración, la joven aceptó participar en un peligroso reto en la madrugada.

De acuerdo a medios colombianos, el propio establecimiento propuso a María tomar seis rondas de tragos en apenas 10 minutos. A cambio, le iban a entregar un millón y medio de pesos, una suma equivalente a 400 dólares.

Todo parece indicar que el cuerpo de la joven no pudo soportar tal cantidad de alcohol y sufrió un derrame cerebral. Aunque María estaba en un grave estado de salud, varios de los testigos pensaron que tan solo estaba ebria y no tomaron medidas inmediatas.

¿QUÉ TOMÓ MARÍA?

«Era un reto con demasiado licor donde tenía que empezar tomando ron, aguardiente, tequila, whisky, unos cócteles que llaman Cucarachos, y la niña se puso muy mal», relató su padre a El País de Cali.

De igual forma, precisó que todo llegó al límite cuando María tomó un cóctel de color negro. «A ella le cambia la cara en ese momento, se transfigura, se desmaya, cuando esta así se vomita, bronco aspira su propio vómito y se queda sin respiración», expuso.

Ante la gravedad de la situación, María fue trasladada a un hospital de Cali, en donde confirmaron que había sufrido un derrame cerebral. Las esperanzas de los médicos eran nulas, prácticamente.

Unos días después del suceso, los médicos confirmaron que María tenía muerte cerebral. «Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde, estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal», agregó.

Los seres queridos calificaron de «irresponsable» al local por promover esta clase de retos. Hasta el momento, el establecimiento se ha limitado a solidarse con la familia de María, aunque algunos piden que se tomen medidas legales por la tragedia.

