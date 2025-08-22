EN VIDEO: Nuevo ataque en Colombia, así detonaron un explosivo en plena calle de Caquetá

Un artefacto explosivo de baja intensidad detonó la madrugada de este viernes, 22 de agosto, en pleno centro de Florencia en Caquetá, Colombia, cerca de la sede de la Alcaldía.

Afortunadamente, el ataque terrorista no dejó heridos, aunque sí daños en locales. La Policía se desplegó en la zona y hasta ahora no han descartado ninguna posibilidad, incluyendo extorciones a comerciantes.

Explosión en Florencia, Caquetá.

Cerca de las 03:10 de la mañana de este 22 de Agosto se registró la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la Capital del Caquetá.

Todos sabemos las denuncias que el Gobernador Luis Francisco Ruiz viene haciendo. pic.twitter.com/goA4HZMkyY — Lucho Endo 🇨🇴🇺🇸 (@luchoendo) August 22, 2025

Según el comandante de la Policía de Caquetá, coronel César Pinzón, el explosivo fue dejado en la vía pública. «Lo habían dejado abandonado en una caneca de la basura en la vía pública. No tenemos afectaciones a la vida ni a la integridad de personas. Solo daños materiales en una droguería que había allí», dijo a Blu Radio.

Una cámara de seguridad captó el estallido y la onda que rompió vidrios de un comercio mientras varias personas comían en un puesto cercano; en las imágenes se ve el susto de quienes corren y se alejan del lugar.

De acuerdo con declaraciones a Blu Radio, se han difundido panfletos en nombre de la estructura Rodrigo Cadete que citan a comerciantes a zonas rurales. «En los panfletos que hemos conocido lo que hacen son citaciones a áreas rurales. Algunos dicen: ‘Usted ya sabe a dónde debe llegar’. Hemos conocido en algunas denuncias que las extorsiones llegan a 50 millones o 60 millones de pesos».

Continúan los atentados terroristas en todo el país. Ahora el turno es en Florencia, Caquetá. Nada es casualidad. Todo tiene un fin, y ese fin es desestabilizar y evitar a toda costa que haya elecciones en 2026. pic.twitter.com/uiBhuIFQ91 — Sofy Casas (@SofyCasas_) August 22, 2025

OTROS ATENTADOS

A pesar de que la policía sospecha que pudiera tratarse de un caso de extorsión, este nuevo episodio ocurrió horas después de otros hechos violentos. Algunas horas atrás un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, con saldo preliminar de 6 muertos y más de 70 heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado de Cali a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de Iván Mordisco.

Asimismo, poco después, un dron derribó un helicóptero en zona rural de Amalfi (Antioquia), donde 13 policías fueron asesinados durante labores de erradicación de cultivos ilícitos.