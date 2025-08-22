Mundo

EN VIDEO: Nuevo ataque en Colombia, así detonaron un explosivo en plena calle de Caquetá

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Caquetá

Un artefacto explosivo de baja intensidad detonó la madrugada de este viernes, 22 de agosto, en pleno centro de Florencia en Caquetá, Colombia, cerca de la sede de la Alcaldía.

Tabla de Contenido

Afortunadamente, el ataque terrorista no dejó heridos, aunque sí daños en locales. La Policía se desplegó en la zona y hasta ahora no han descartado ninguna posibilidad, incluyendo extorciones a comerciantes.

Leer Más

Ojeda
Asesinato de Ronald Ojeda: Fiscal chileno dice que «fue solicitado y organizado desde Venezuela»
Capturan a hombre que apuñaló a un activista en Nueva York frente a su novia, todo quedó grabado
Javier Milei gana las primarias en Argentina: «Daremos fin al kirchnerismo y a toda la casta política parasitaria»

Según el comandante de la Policía de Caquetá, coronel César Pinzón, el explosivo fue dejado en la vía pública. «Lo habían dejado abandonado en una caneca de la basura en la vía pública. No tenemos afectaciones a la vida ni a la integridad de personas. Solo daños materiales en una droguería que había allí», dijo a Blu Radio.

LEA TAMBIÉN: INSÓLITO CASO: HOMBRE PRENDIÓ FUEGO A UN BAR PORQUE LE NEGARON MAYONESA PARA SU COMIDA

Una cámara de seguridad captó el estallido y la onda que rompió vidrios de un comercio mientras varias personas comían en un puesto cercano; en las imágenes se ve el susto de quienes corren y se alejan del lugar.

De acuerdo con declaraciones a Blu Radio, se han difundido panfletos en nombre de la estructura Rodrigo Cadete que citan a comerciantes a zonas rurales. «En los panfletos que hemos conocido lo que hacen son citaciones a áreas rurales. Algunos dicen: ‘Usted ya sabe a dónde debe llegar’. Hemos conocido en algunas denuncias que las extorsiones llegan a 50 millones o 60 millones de pesos».

OTROS ATENTADOS

A pesar de que la policía sospecha que pudiera tratarse de un caso de extorsión, este nuevo episodio ocurrió horas después de otros hechos violentos. Algunas horas atrás un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, con saldo preliminar de 6 muertos y más de 70 heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado de Cali a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de Iván Mordisco.

Asimismo, poco después, un dron derribó un helicóptero en zona rural de Amalfi (Antioquia), donde 13 policías fueron asesinados durante labores de erradicación de cultivos ilícitos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEOS IMPACTANTES: Aguacero sorprendió a caraqueños y causó daños en varias zonas este 22AGO
Venezuela
Un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron este viernes, 22 de agosto, la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, y ahora uno de sus críticos más persistentes.  
FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Donald Trump y ahora uno de sus máximos críticos
EEUU
EEUU suspendió de forma inmediata la emisión de visas de trabajo para choferes de camiones, por orden de Marco Rubio
EEUU