Insólito caso: Hombre prendió fuego a un bar porque le negaron mayonesa para su comida

Un hombre fue sentenciado a prisión sin derecho a fianza luego de provocar un incendio con gasolina en un bar en Sevilla, España, porque no tenían kétchup o mayonesa para su comida.

El miércoles por la tarde, el hombre llegó con su hijo y otra persona al lugar y pidió un montadito de carne y preguntó por kétchup o mayonesa. Un camarero le explicó que no tenían, porque no disponían de cocina y solo servían montaditos ya elaborados. El cliente se fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella de agua llena de gasolina y volvió a preguntar por las salsas, a lo que recibió la misma negativa.

No obstante, en esta segunda ocasión sin decir más palabras roció la barra y prendió fuego con un mechero antes de marcharse.

“Las llamas eran muy altas, podría haber pasado una desgracia”, contó el dueño del local, José Antonio Caballero.

“Menos mal que los camareros reaccionaron rapidísimamente. Uno cogió el extintor y apagó el fuego y otra salió corriendo a la calle para perseguir al hombre”, dijo. En la persecución participaron clientes y vecinos. La Guardia Civil lo detuvo poco después, cerca de su hotel. “Es de Priego de Córdoba y estaba en la zona de paso por motivos de trabajo”, explicaron fuentes de la investigación.

El detenido pasó dos noches en calabozos y este jueves compareció ante la jueza de Utrera, que ordenó su ingreso en prisión por la alarma social generada, el riesgo de fuga, por la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas, y el alto riesgo de reiteración delictiva.

VIDEO | La Guardia Civil detiene a un vecino de Córdoba que prendió fuego a un bar en Los Palacios (Sevilla) tras negarle mayonesa para un bocadillo. pic.twitter.com/RNSRrAQ7UM — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 21, 2025

“Ha sido un susto, pero podría haber terminado muy mal”, insistió Caballero. La terraza estaba llena y dentro había seis camareros y varios niños jugando. Algunos clientes fueron atendidos por ataques de ansiedad. “Es una locura. Uno puede entender que se tenga una discusión con un camarero, pero nadie se espera eso”.

Al hombre se le imputa un delito de incendio y lesiones leves.

DAÑOS MATERIALES

Los daños materiales tras el incendio se estiman entre 7.000 y 10.000 euros, aunque para el dueño “el dinero es lo de menos”. “Eso ya da igual, se repone. Pero lo importante es que no ha habido heridos. Imagínate si llega a afectar a alguien”.

Tras limpiar y reparar hasta las 5:30 de la madrugada, el local abrió a las 7:00 y retomó la actividad. “Han venido la mayoría de clientes, en una muestra de solidaridad. Se han volcado todos. Los camareros también”, dijo el dueño.

Según la Guardia Civil, el autor sufrió quemaduras en una mano durante el vertido de la gasolina y, tras su detención, fue trasladado a un centro de salud para ser atendido.