EN VIDEO: Nevada convirtió tramo de la Gran Muralla China en una pista de hielo y así reaccionaron los turistas

La primera gran nevada registrada este mes en Beijing, y sus alrededores, convirtieron un tramo de la Gran Muralla China en una improvisada pista de hielo que puso en problemas a los turistas presentes en el lugar.

Un video que ha circulado de manera viral en las redes sociales muestra a los turistas caminando con cautela, aferrándose a las barandillas para mantener el equilibrio.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: NUEVA YORK SE PREPARA PARA RECIBIR HISTÓRICA NEVADA EN MEDIO DE ADVERTENCIAS POR SEVERA TORMENTA INVERNAL

En las imágenes, se pueden observar incluso a algunos desafortunados resbalando y otros que, llenos de temor, dudan antes de dar un paso en falso.

Aunque no se aprecia en el video, reportes que circulan en las redes indican que algunos de los turistas decidieron aprovechar la ocasión y usar la estructura como un tobogán.

#Mundo | La primera gran nevada registrada este mes en Beijing, y sus alrededores, convirtieron un tramo de la Gran Muralla China en una improvisada pista de hielo que puso en problemas a los turistas presentes en el lugar. 📹 Video: RRSShttps://t.co/KX8hITHyRX pic.twitter.com/3VGh5sfULR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 28, 2025

FORTIFICACIÓN MILENARIA

La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo v a. C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.

Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene unos 21.200 km de longitud, desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 30 % de ella.

Además, la Unesco designó a la muralla, que en promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho, Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Dicha estructura es de las pocas construcciones hechas por la humanidad que se puede apreciar desde el espacio, junto a las grandes pirámides de Giza, y es la principal atracción turística del gigante asiático.