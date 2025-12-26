Nueva York se prepara para recibir histórica nevada en medio de advertencias por severa tormenta invernal

La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste estadounidense permanecen bajo advertencia por una tormenta invernal, que comenzará a intensificarse desde la tarde de este viernes, 26 de diciembre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se esperan entre 13 y 18 centímetros de nieve en la ciudad —la mayor acumulación registrada desde 2022—, lo que podría afectar a millones de residentes y viajeros en pleno periodo festivo.

El fenómeno, impulsado por un sistema de baja presión que avanza desde el oeste, traerá consigo ráfagas de viento, visibilidad reducida y temperaturas bajo cero.

En áreas del área triestatal, los modelos meteorológicos proyectan entre cinco y ocho pulgadas de nieve. Se esperan acumulaciones mayores en zonas específicas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Es por ello, que las autoridades han pedido a la población limitar los desplazamientos y mantenerse informada ante posibles cambios en el pronóstico.

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÍA LA ALERTA?

Lo que se señaló, es que el NWS anticipa que la tormenta invernal comenzará a afectar al área metropolitana de Nueva York desde las 4:00 de la tarde de este viernes, con el periodo de mayor acumulación de nieve previsto entre la noche y la mañana del sábado.

¿CÓMO SE PREPARAN?

Para enfrentar la tormenta invernal, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó el despliegue de más de 1.600 camiones quitanieves. También equipos de emergencia a lo largo del estado, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

En paralelo, el Departamento de Saneamiento reforzó la aplicación preventiva de sal en las principales vías y accesos a la ciudad.

Asimismo, la Policía y el Departamento de Bomberos se mantienen en alerta para atender cualquier eventualidad derivada del temporal.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, por su parte, calcula que alrededor de 15 millones de personas transitarán por los aeropuertos, puentes y túneles de la región durante la semana festiva

En consecuencia, la entidad instó a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos en canales oficiales. Igualmente, activar notificaciones de última hora ante posibles modificaciones en los itinerarios.