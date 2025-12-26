EEUU

Nueva York se prepara para recibir histórica nevada en medio de advertencias por severa tormenta invernal

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste estadounidense permanecen bajo advertencia por una tormenta invernal que comenzará a intensificarse desde la tarde de este viernes, 26 de diciembre.  
Las autoridades de Nueva York activan protocolos de emergencia y recomiendan minimizar los desplazamientos / Archivo

La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste estadounidense permanecen bajo advertencia por una tormenta invernal, que comenzará a intensificarse desde la tarde de este viernes, 26 de diciembre.  

Contents

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se esperan entre 13 y 18 centímetros de nieve en la ciudad —la mayor acumulación registrada desde 2022—, lo que podría afectar a millones de residentes y viajeros en pleno periodo festivo.  

LEA TAMBIÉN: LOS VIDEOS DE LA DRAMÁTICA SITUACIÓN EN CALIFORNIA: LLUVIAS Y FUERTES INUNDACIONES DEJARON VARIOS MUERTOS

El fenómeno, impulsado por un sistema de baja presión que avanza desde el oeste, traerá consigo ráfagas de viento, visibilidad reducida y temperaturas bajo cero.  

En áreas del área triestatal, los modelos meteorológicos proyectan entre cinco y ocho pulgadas de nieve. Se esperan acumulaciones mayores en zonas específicas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. 

Es por ello, que las autoridades han pedido a la población limitar los desplazamientos y mantenerse informada ante posibles cambios en el pronóstico. 

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÍA LA ALERTA?  

Lo que se señaló, es que el NWS anticipa que la tormenta invernal comenzará a afectar al área metropolitana de Nueva York desde las 4:00 de la tarde de este viernes, con el periodo de mayor acumulación de nieve previsto entre la noche y la mañana del sábado. 

l Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre visibilidad reducida y ráfagas de viento durante el periodo crítico / Archivo

¿CÓMO SE PREPARAN?  

Para enfrentar la tormenta invernal, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó el despliegue de más de 1.600 camiones quitanieves. También equipos de emergencia a lo largo del estado, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.  

En paralelo, el Departamento de Saneamiento reforzó la aplicación preventiva de sal en las principales vías y accesos a la ciudad.  

Asimismo, la Policía y el Departamento de Bomberos se mantienen en alerta para atender cualquier eventualidad derivada del temporal. 

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, por su parte, calcula que alrededor de 15 millones de personas transitarán por los aeropuertos, puentes y túneles de la región durante la semana festiva 

En consecuencia, la entidad instó a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos en canales oficiales. Igualmente, activar notificaciones de última hora ante posibles modificaciones en los itinerarios. 

