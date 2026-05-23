EN VIDEO: Miles de personas marcharon en Madrid este 23Mayo contra Pedro Sánchez, esto exigieron

Miles de personas salieron a marchar este sábado 23 de mayo en el centro de Madrid, en España, para exigir la renuncia inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luego de una movilización convocada por la plataforma Sociedad Civil Española, respaldada por los partidos opositores Vox y el PP.

La organización convocante, que agrupa y coordina a más de 150 asociaciones civiles, inició la caminata a las 10:00 de la mañana, hora local. La multitud partió desde la emblemática Plaza de Colón madrileña y avanzó hacia el Arco de Moncloa, un punto ubicado muy cerca de la sede oficial de la Presidencia del Gobierno.

Los ciudadanos marcharon bajo la consigna «¡Sánchez, dimisión ya!» mientras desplegaban una gran cantidad de banderas españolas y varios estandartes con la Cruz de San Andrés. La multitud lanzó de forma unánime diversos cánticos en contra del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, y también dirigió sus protestas hacia algunos medios de comunicación presentes.

Altos cargos del PP, con su portavoz en el Senado Alicia García a la cabeza, y de Vox, dirigidos por su presidente Santiago Abascal, caminaron junto a los ciudadanos. Ambas formaciones políticas reclamaron la salida urgente de Pedro Sánchez debido al «desastre» al que, según sus declaraciones, el mandatario está arrastrando a toda España.

🇪🇸 | Miles de personas se manifiestan en España pidiendo la renuncia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. pic.twitter.com/ZvU1IB4Otu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2026

OPOSICIÓN SEGUIRÁ APOYANDO TALES MOVILIZACIONES

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró ante los reporteros que estas movilizaciones siguen siendo totalmente «necesarias». Asimismo, el político argumentó firmemente que «la prioridad nacional también es la expulsión de Sánchez del poder» y garantizó que su partido las respaldará siempre «sin ningún tipo de ambages».

Por su parte, Alicia García acudió junto al portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra, Sergio Sayas. La portavoz del PP explicó que la formación acudió para respaldar a los ciudadanos que exigen en las calles la renuncia de Sánchez, lo mismo que ya solicitaron en las urnas de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

«Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción», enfatizó la portavoz popular ante las preguntas de la prensa. Con estas palabras directas, la dirigente reafirmó el compromiso de su partido con las demandas de la sociedad civil organizada.

García concluyó que Pedro Sánchez «tiene miedo» porque el jefe del Ejecutivo central es consciente de que «el tiempo se le acaba» por mucho que intente sostenerse en su cargo. «Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él», reiteró la senadora popular de manera contundente al cierre de la jornada.