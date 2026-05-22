IMPACTANTES: Revelan las primeras imágenes de la cueva submarina donde murieron cinco buzos en Maldivas

El mundo del submarinismo se mantiene de luto por la muerte de cinco buzos italianos en una cueva en Maldivas, en medio del océano Índico. En medio de la conmoción, trascendieron las imágenes del lugar en que los científicos perdieron la vida.

Los cinco buzos desaparecieron en el sistema Thinwana Kandu, en el atolón Vaavu. Las imágenes dejan en evidencia que la cueva submarina está llena de pasajes estrechos, sedimento suspendido y oscuridad casi total.

La organización de rescate Dan Europe difundió las fotografías en redes sociales y detalló las secciones más estrechas del interior de la cueva. En las imágenes se aprecia que la visibilidad era prácticamente nula.

Todo parece indicar que los buzos perdieron la visibilidad producto del sedimento coralino removido. Los equipos de búsqueda y recuperación tuvieron que trabajar en medio de un entorno sumamente complejo.

CORREDOR SIN SALIDA

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar cómo murieron los bozos. Cuatro de los cuerpos fueron recuperados en la entrada de la última cámara, a 50 metros de la profundidad, mientras que el instructor Gianluca Benedetti estaba en la boca de la cueva.

La ubicación de los cuerpos planteó la teoría de que los buzos pudieron tomar el túnel equivocado cuando intentaban salir de la cueva. Laura Marroni, directora ejecutiva de Dan Europe, dijo que los italianos estaban en un corredor con fondo ciego.

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«No había salida» desde ese punto, explicó Marroni al medio italiano La Repubblica. En ese sentido, la principal teoría apunta que los buzos ingresaron a este pasaje por error y no lograron salir, producto de la profundidad, el suministro de aire limitado y la baja visibilidad.

Los buzos fueron identificados como Monica Montefalcone, de 52 años, profesora de biología marina; su hija Giorgia Sommacal, de 20; los investigadores Federico Gualtieri, de 31, y Muriel Oddenino, de 31; y su guía radicado en Maldivas, Gianluca Benedetti.