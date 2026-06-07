EN VIDEO: Más de un millón de fieles asistieron a histórica misa del papa León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid

El papa León XIV congregó este domingo a 1,2 millones de personas en la Plaza de Cibeles de Madrid durante la multitudinaria Misa del Corpus Christi, el acto central de su viaje oficial a España, según los datos que difundieron los propios organizadores del evento.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presenciaron la multitudinaria ceremonia religiosa en el centro de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregó la Medalla de Oro y la llave de la ciudad al Pontífice justo antes de que comenzara la eucaristía. Asimismo, la autoridad otorgó estas distinciones para reconocer formalmente la visita papal y los profundos vínculos históricos que unen a la capital española con la Iglesia católica.

Además, el papa León XIV pidió a los ciudadanos españoles un compromiso firme con la construcción del bien común durante la lectura de su homilía. Robert Prevost defendió con vehemencia que la herencia espiritual de la nación tiene que mantenerse como «un faro y una referencia» para la sociedad del presente.

El papa León XIV proclamó que la religiosidad histórica de España no debe convertirse en «un museo del pasado», sino en una «escuela de fe» capaz de inspirar la convivencia, la solidaridad y el respeto al prójimo. Estas palabras resonaron ante la multitud que abarrotaba los accesos al altar principal.

El Papa ya atraviesa la plaza de Colón de Madrid, camino de la plaza de Cibeles, donde va a celebrar la Santa Misa. Se espera casi un millón de personas. pic.twitter.com/ZNf13emTwT — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 7, 2026

La tradicional procesión del Corpus Christi continuó el evento religioso en una jornada que destacó por la masiva respuesta de los ciudadanos en las calles. El pontífice reforzó su mensaje del día con peticiones explícitas a favor del diálogo y la cohesión social, y despidió el acto impartiendo la bendición apostólica a toda la ciudad de Madrid.

PARTE DE LA AGENDA DEL PAPA

El papa León XIV cerrará su presencia en la capital del país el martes 9 de junio por la mañana para emprender el viaje hacia el noreste. La delegación vaticana tomará rumbo directo a Barcelona para continuar con los compromisos fijados en el itinerario oficial.

León XIV oficiará una multitudinaria Santa Misa en el interior de la emblemática y mundialmente famosa basílica de la Sagrada Familia. Diversas estadísticas eclesiásticas elevan ya esta gira papal a un peldaño de honor dentro de las crónicas católicas de la época actual.