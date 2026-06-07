VIDEO: Delcy Rodríguez anunció el fin de su viaje de cinco días a la India y reveló detalles del alcance de su visita

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este domingo que culminó su visita de cinco días a la India, la cual inició el pasado miércoles 3 de junio, destacando la consolidación de alianzas con el país asiático en diversas áreas.

En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Rodríguez calificó de exitosos los encuentros bilaterales que sostuvo con las autoridades de esa nación.

«Hemos culminado con éxito nuestra visita a la India, un gran país, potencia económica, pero también potencia espiritual. Quiero agradecer principalmente al ministro Modi por su hospitalidad. Se cruzan los caminos de Venezuela y la India y de aquí en adelante a consolidar nuestras relaciones de amistad y cooperación», indicó.

En ese sentido, Delcy Rodríguez comentó que la agenda de trabajo estuvo centrada para «satisfacer al pueblo venezolano, sus necesidades», en el área de salud, de transporte público, de ciencia y tecnología y complementariedad energética.

«Acá llega el petróleo de Venezuela. Hemos estado trabajando también en la energía renovable», reveló la mandataria interina.

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En ese sentido, prometió que toda esa agenda de trabajo será para Venezuela «un gran avance de gran significado». «Nosotros seguiremos por el camino de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y defender el nombre de nuestro país», acotó.

«Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos… Que la cooperación y la amistad guíen nuestros lazos», remarcó.

Cabe mencionar que en ese país, Delcy Rodríguez se reunió con el embajador estadounidense en la India, Sergio Gor. Sin brindar mayores detalles, la mandataria indicó en sus redes sociales que hablaron sobre los «avances en nuestra relación bilateral en beneficio de ambos países».