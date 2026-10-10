EN VIDEO: Los perlazos de María Corina sobre los impedimentos que ha enfrentado para volver a Venezuela

En declaraciones desde Panamá, la líder opositora, María Corina Machado, confirmó que tiene impedimentos para regresar a Venezuela y responsabilizó de ellos al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Hasta ahora no ha sido posible”, dijo María Corina, quien respondió a la pregunta de los reporteros acerca de los obstáculos que ha tenido para su regreso. Cabe recordar que en las últimas semanas, su equipo anunció que ha intentado volver al país al menos en siete oportunidades desde el pasado 28 de junio.

Machado aseguró que “temen” su regreso. “Evidentemente, el régimen de Delcy Rodríguez no quiere que yo esté presente, temen mi regreso, porque saben que un país entero está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para completar nuestra tarea”, expresó en una calle de Ciudad de Panamá.

“Pero Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez para impedirlo”, sentenció.

AFECTADOS POR LOS SISMOS

La dirigente estaba reunida con ciudadanos venezolanos afectados por el terremoto de 7,7 que azotó a ese país el viernes 9 de octubre.

Estuvo presente en una jornada de recolección y entrega de ayuda humanitaria para los afectados por el sismo en Panamá.

“Estoy muy emocionada por ver la solidaridad con la cual los venezolanos están reaccionando y devolviéndole tanto a este pueblo hermano que nos ha acogido con tanto cariño durante los momentos más difíciles de nuestra historia”, afirmó.

También destacó la reciprocidad entre ambos pueblos. Recordó que, tras los terremotos de junio, ciudadanos panameños se movilizaron para ayudar a los venezolanos dentro y fuera de su país.