Fiona, una hipopótamo del zoológico de Cincinnati que se convirtió en sensación mundial hace más de una década, ha muerto este jueves producto de complicaciones de salud causadas por tragarse un sombrero.

La hipopótamo permanecía en grave estado de salud desde hace unos 11 días. El zoológico de Cincinnati informó esta tarde del fallecimiento de Fiona, «a pesar de los múltiples intentos por expulsar el sombrero».

«Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica», apuntó.

It is with extreme sadness that we share with you the devastating news that Fiona did not make it after multiple attempts from our amazing vets and keeper team to help her through what ended up being a medical emergency. https://t.co/X0GVbDAiEQ https://t.co/7wLF0uclWB — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) November 19, 2026



El zoológico subrayó que Fiona recibió atención especializada las 24 horas del día desde que ocurrió el accidente. «El equipo le brindó los cuidados de apoyo necesarios hoy para intentar salvarla, pero no lo logró y no se recuperó», añadió.

LA TRAGEDIA DE FIONA

Toda la historia se remonta desde hace 11 días, cuando Fiona se tragó un sombrero que cayó a su recinto. Aparentemente, un visitante lo lanzó al aire, el ventilador del techo lo atrapó y lo lanzó por una pequeña abertura sobre las ventanas de observación.

Desde un principio, el zoológico afirmó que se trataba de un accidente y que Fiona recibía atención veterinaria. Mike Wenninger, director de sanidad animal del centro, dijo que la hipopótamo había dio sedado en dos ocasiones.

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Thank you for your concern about Fiona! As you can imagine, we are rooting for her and hoping that she proves to be as strong and resilient as she was at the beginning of her life. Here is an update on what our amazing care team is doing to help her. #TeamFiona https://t.co/7lB97kt0ZN — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) November 18, 2026



Los especialistas descartaron una cirugía, alegando que no es una opción para hipopótamos adultos. Ante este escenario, optaron por esperar que el sombrero avanzara por el aparato digestivo de Fiona y saliera de su cuerpo de forma natural.

Fiona recibió enemas, medicamentos y dos intervenciones bajo sedación. A esto se sumaron alimentos que pudieran favorecer su apetito, tratamientos de apoyo y hasta una plataforma vibratoria que ayudaba al movimiento intestinal.

Fiona’s care team tried a new approach today to help her pass the hat she swallowed. With a vibration plate borrowed from a local horse farm, the team encouraged Fiona to stand on the platform throughout the day. Her team continues to provide care for her around the clock. https://t.co/HJDhGx15kq — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) November 19, 2026



La hipopótamo ganó gran viralidad en 2017 luego de su nacimiento prematuro y sorprendente recuperación. El proceso fue documentado y publicado por el zoológico y millones de internautas siguieron su desarrollo en Internet.

Fiona nació seis semanas antes de lo previsto con un peso de 13,2 kilos, mucho menos que un recién nacido habitual. Durante sus primeras semanas de vida, no lograba mantenerse en pie y requirió de asistencia durante meses.

Con el paso de los años, su historia trascendió Cincinnati y dio lugar a libros, prendas de vestir y hasta una línea de cerveza. Se convirtió en toda una celebridad internacional.