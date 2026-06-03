EN VIDEO: Leopoldo López habló de su pronto regreso a Venezuela a pesar de la polémica de su casa en Caracas

El dirigente opositor Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP), aseguró este miércoles que «espera regresa a Venezuela este mismo año», en medio de una ola de retornos de políticos exiliados venezolanos.

López brindó una entrevista en el canal argentino DNews y habló sobre su futuro. Tras los hechos que se han dado en los últimos meses, el exalcalde de Chacao reconoció su deseo de volver al país, tras pasar siete años en el exilio.

«Espero regresar a Venezuela este mismo año. Y espero regresar a Venezuela, al igual que millones de otros venezolanos con mi familia para construir esa mejor Venezuela que todos tenemos en el corazón y soñamos», dijo López.

El dirigente no dio detalles sobre la fecha, aunque el anuncio se dio luego de que varios dirigentes opositores hayan regresado al país. Algunos ejemplos son José Guerra, Lester Toledo, Wilmer Azuaje, Roberto Marrero y Carlos Ocariz.

LÓPEZ SOBRE SU HOGAR

Por otra parte, López lamentó lo ocurrido con su vivienda en Caracas, tras apoyar el despliegue militar estadounidense. «La reacción fue entrar en mi casa, saquearon la casa, se robaron absolutamente todo», dijo López.

«Luego, tumbaron la casa, tumbaron los muros, tumbaron los techos, y durante los últimos meses se dedicaron a construir lo que hace algunos días presentaron como una casa para las personas de la tercera edad», expuso.

López aseguró que se trató de un «robo y expropiación arbitraria» que «tratan de presentar como un acto de justicia». Luego de pasar siete años detenido en Venezuela, el dirigente afirmó que lo ocurrido con su casa fue en «contra de mi familia».

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«Lo que nos quitaron, lo que nos robaron es el hogar de mis hijos, y el hogar va mucho más allá que una casa, va mucho más allá que unos ladrillos, es el lugar en donde están las memorias», agregó.

López participó en la reciente reunión de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la Ciudad de Panamá, en donde, con el respaldo de María Corina Machado, acordaron el Manifiesto de Panamá para avanzar hacia unas elecciones en Venezuela.