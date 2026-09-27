TRAGEDIA EN EL HIMALAYA: Una avalancha causó al menos dos muertos, autoridades buscan a 12 desaparecidos

Este domingo 27 de septiembre ocurrió una avalancha en el monte Himlung, en el Himalaya, la cual dejó un saldo de al menos dos muertos y 12 desaparecidos. El evento ocurrió en el centro-norte de Nepal, durante una tormenta que afectó las regiones montañosas del país.

Según medios locales, el deslizamiento de nieve alcanzó la cima de la montaña de 7.126 metros, situada en el distrito de Manang. Las autoridades reportaron que las personas fallecidas o desaparecidas son ciudadanas nepalíes.

Mukti Prasad Khanal, administrador jefe del Gobierno distrital, informó que la avalancha ocurrió mientras Nepal registraba lluvias desde el jueves y nevadas en las zonas del norte.

Los equipos de rescate evacuaron a 10 sobrevivientes y recuperaron dos cuerpos. Sin embargo, la búsqueda de los 12 desaparecidos quedó suspendida hasta el amanecer del lunes por las condiciones meteorológicas.

Khanal indicó que los rescatistas trasladaron los dos cadáveres y a los 10 supervivientes en helicóptero desde la montaña hasta un pueblo cercano.

Las autoridades ya habían advertido durante el fin de semana sobre condiciones adversas en distintas zonas de la nación.

Asimismo, se informó que dos helicópteros y un equipo de búsqueda y rescate están en alerta, pero no han podido despegar debido a las condiciones meteorológicas.

En los últimos días, se registraron, además, fuertes nevadas en la cumbre que obligaron a cancelar algunas expediciones al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo.

Las lluvias incesantes han arrasado carreteras y provocado deslizamientos de tierra, mientras el país todavía se recupera del devastador deslave del 26 de agosto, que dejó más de 1.400 muertos y 5.700 desaparecidos.

Los alpinistas extranjeros acuden a las montañas de Nepal que alberga ocho de las 14 cumbres más altas del mundo. Ello constituye una importante fuente de ingresos para este país mayoritariamente rural.