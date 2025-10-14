EN VIDEO: Jóvenes dieron alcohol a una perrita callejera, subieron el video a redes y causaron indignación en México

Un grupo de jóvenes ha causado indignación en México luego de que subieran un video en redes sociales en el que obligan a consumir alcohol a una perrita que encontraron en la vía pública.

En el clip grabado en calles de Ciudad Madera, Chihuahua, se aprecia como una joven en el asiento de copiloto de un vehículo le abre el hocico a la perrita y le da cerveza mientras el conductor y otra joven que graba se ríen por la escena.

En el video se puede ver a la perrita desconcertada y muy asustada por lo que le estaban haciendo. De acuerdo con medios mexicanos, tras grabar el video la liberaron y logró escapar.

Uno de los participantes publicó el video acompañado del mensaje: “Si se les perdió una perra, no se preocupen, lo traigo en la peda”.

🇲🇽 | ¡Indignación en Chihuahua! Dos jóvenes alcoholizaron a una perrita que encontraron en la calle y presumieron el acto en redes. Usuarios exigen un castigo ejemplar por maltrato animal. Las responsables fueron identificadas como Denisse González y Alejandra Castellanos. pic.twitter.com/8O8Ich9EG9 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 14, 2025

Internautas lograron dar con los supuestos perfiles de las dos implicadas en el caso a las que identificaron como Denisse González y Alejandra Castellanos.

La cuenta de X (Twitter) @ciudadanochi aseguró que ambas jóvenes dieron de baja sus redes sociales luego de que varias personas comenzaran a enviarles mensajes de odio. Incluso una de ellas habría asegurado que se trataba de su perrita, pero versiones en la red indicaron que se trata de un animal en situación de calle.

Esta pinche estúpida en conjunto con otros idiotas alcoholizaron a un perrito de la calle para un vídeo «chistoso» de tiktok Así le fue a la culera, la comunidad de perristas nos unimos y ya cerró su facebook, su familia pide clemencia en redes por el repudio, ya fue denunciada… pic.twitter.com/SnNVcKiANq — Padre Santo (@ciudadanochi) October 13, 2025

EL CASO DE LA PERRITA: UNA DE LAS INVOLUCRADAS PODRÍA SER EXPULSADA DE LA UNIVERSIDAD

No pasó mucho tiempo antes de que trascendiera que al menos una de las implicadas estudia en la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua, por lo que el centro de estudio anunció que tomará cartas en el asunto.

«En relación con el video que circula en redes sociales, donde se observa a personas dando alcohol a una perra callejera, informamos que se ha identificado a una estudiante de esta institución, y su caso ya está siendo atendido conforme a los procedimientos internos establecidos. Respecto a las demás personas que aparecen en el material, continúa el proceso de verificación para determinar si pertenecen a nuestra comunidad», indicó la casa de estudio en un comunicado.

«La UPNECH actuará con responsabilidad, transparencia y apego a su reglamento. Reafirmando que estos hechos no representan los valores que promovemos como universidad comprometida con la ética y el respeto social», añadió el comunicado.

La rectora de dicha casa de estudios, Graciela Aida Velo, respondió personalmente a las peticiones de justicia. “Estamos trabajando en ello y se harán las gestiones y las sanciones correspondientes. Lo estoy haciendo de manera personal”.

Por ahora se desconoce si más allá de las sanciones académicas, la Fiscalía actuará en este caso o si también están llevando a cabo una investigación.