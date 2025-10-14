¿Por qué no felicitó a María Corina por el Nobel de la Paz? El dardo de Pedro Sánchez

El presidente de España, Pedro Sánchez, explicó las razones por las cuales no felicitó a la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, luego de que ganara el premio Nobel de la Paz.

«Yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, que la situación en Venezuela se normalice, ocurra un proceso de democracia rotundo, claro», dijo en una entrevista al ser cuestionado sobre su falta de pronunciamiento.

Asimismo, Sánchez consideró que España ha mantenido una postura correcta con respecto a la crisis en Venezuela. «Nosotros creo que hemos sido bastante contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones».

No obstante, Sánchez aseguró que su falta de pronunciamiento no tiene que ver con la propia María Corina Machado. «Pero es que yo no me pronuncio sobre los premios Nobel», aseguró.

Pedro Sánchez: «Yo no me pronuncio sobre los Nobel» Àngels Barceló: «¿Le parece justo el Nobel de la Paz a María Corina Machado?» Pedro Sánchez: «No entro a valorarlo. Si me pregunta por María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace» 📻 Vídeo: https://t.co/lwixGuSOOQ pic.twitter.com/EVBwoEEsed — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 14, 2025

Preguntado sobre si le parecía justo el premio Nobel otorgado a la líder opositora, aseguró que desconoce los criterios.

«No he entrado a valorarlo, simplemente si me pregunta por la persona de María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace», concluyó.