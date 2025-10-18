EN VIDEO: Hombre se lanzó a las vías en el Metro en España, pero todo dio un giro inesperado a último minuto

Un dramático incidente ocurrió este viernes en el Metro de Barcelona cuando un hombre saltó a las vías del tren en un intento de quitarse la vida.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la angustia de los pasajeros en el andén, que imploraban a los operadores que detuvieran el tren. Mientras tanto, un tren se acercaba rápidamente a la estación.

Al percatarse de la presencia del hombre arrodillado en la vía, el conductor del metro activó los frenos de emergencia. Sin embargo, el tren no pudo detenerse a tiempo. En un último momento de arrepentimiento, el hombre logró subir al andén antes de ser atropellado, sin sufrir daños.

El incidente ocurrió durante la hora punta. Tras el episodio, el hombre cayó al suelo, visiblemente afectado, y uno de los pasajeros se acercó para ofrecerle consuelo.

Como resultado de lo sucedido, el servicio del metro fue interrumpido por un tiempo, mientras que las autoridades acudieron al lugar para brindar asistencia al individuo involucrado.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, así como si resultó privado de libertad o internado en algún centro médico. A través de redes sociales, varias personas criticaron a los pasajeros presentes en el andén, que no saltaron para intentar salvar al hombre.

«Vale y la gente se pone a grabar y otros se quedan mirando a ver qué pasa, la reacción de la gente es surrealista, no hacen NADA ósea se quedan mirando al tipo que se quiere suicidar, vaya tela, grabando un suicidio genial, menos mal que el tipo se arrepintió», escribió un usuario indignado.

Mientras tanto, otros usuarios destacaron la importancia de que se formen redes de ayuda. «Me gustaría saber quién es este hombre. Para que los que vivimos en la ciudad podamos ayudarle a él y a todas las personas que intentan suicidarse en público pidiendo ayuda a gritos».