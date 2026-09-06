EN VIDEO: Hombre murió al lanzarse desde un muelle al mar, solo había 50 centímetros de profundidad

Un hombre murió este viernes en Turquía luego de tirarse de cabeza desde un puerto a una zona poco profunda del mar, específicamente en la provincia de Antalya.

La víctima respondía al nombre de Arif Erman de 39 años, quien se encontraba de vacaciones junto con su familia en un hotel de Konakli. Según medios locales, se encontraba en el sitio junto con su esposa y tres hijos cuando decidió hacer el clavado pasadas las tres de la tarde.

En un video tomado desde una cámara de seguridad se puede ver que el hombre miró al mar desde el muelle y posteriormente tomó impulso antes de hacer una carrera y lanzarse de cabeza al agua poco profunda.

La víctima hizo esto a pesar de que el hotel tiene varios carteles en la zona que advierten de la poca profundidad del agua en el muelle y avisa a los huéspedes que está prohibido tirarse. Incluso el muelle cuenta con unas cuerdas de protección de baja altura que impiden a los residentes zambullirse directamente en el agua.

🇹🇷 | Arif Erman, padre de tres hijos que viajaba de Sapanca a Antalya de vacaciones en Turquía, perdió la vida al romperse el cuello al saltar desde el muelle al mar poco profundo. pic.twitter.com/cLM3YIklKa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 5, 2026

Al momento de caer al agua salió del encuadre de la filmación. Ante lo ocurrido, varios turistas observaron el agua y, al ver que el hombre yacía inmóvil empezaron a pedir ayuda y a hacerle señas a un socorrista que se encontraba supervisando el área, y que se tiró al agua para intentar rescatarlo.

Debido al golpe contra el fondo marino, el hombre sufrió una fractura de cuello. Los equipos de emergencia lo trasladaron a un hospital, donde lo internaron en terapia intensiva y murió pocas horas después.