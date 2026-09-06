Venezolana perdió la vida tras ser golpeada salvajemente por grupo de mujeres en Barranquilla, el video causa indignación

Una migrante venezolana de 41 años murió luego de que un grupo de mujeres la golpearan salvajemente en el barrio Porvenir, al norte de Barranquilla. La víctima respondía al nombre de Yudelkys Geraldine Martínez, quien permaneció hospitalizada durante varias semanas tras la agresión.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como varias féminas la golpean con palos y otros objetos contundentes, y una vez que la venezolana cayó al suelo la siguieron golpeando y pateando sin contemplación.

Las Noticias de Telecaribe, en un informe suministrado aseguró que Yudelkys habría sido objeto de un ataque mucho más grave y que, además de los golpes, «habría sido empalada» con el palo de una escoba dentro de una vivienda.

Desde el día del ataque, sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse de las heridas. Durante más de tres semanas permaneció hospitalizada mientras luchaba por su vida, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Primero dijeron “enfrentamiento”. Después “agresión”. Al final, cuando ya no respiraba, “homicidio”. Yudelkys Geraldine Martínez era venezolana, 41 años. La mataron en Porvenir, Barranquilla, y el lenguaje oficial tardó 24 días y un certificado de defunción en ponerle el nombre… pic.twitter.com/extdscHI4y — freddyzur (@freddyzur) September 4, 2026

Aunque en un principio la policía investigó como un caso de lesiones personales ahora tendrán que abordarlo como homicidio consumado. En este sentido, la Fiscalía tendrá que reconstruir de manera detallada las circunstancias previas al ataque, la participación de los responsables y las motivaciones detrás de la agresión.

El Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género (SALVIA) informó que, según el reporte recibido por esa entidad, Yudelkys fue víctima de agresiones físicas y presunta violencia sexual. El sistema público, adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad, calificó lo ocurrido como un hecho de violencia basada en género y pidió esclarecer todas las circunstancias que rodearon su muerte.

Asimismo, denunciaron que la víctima habría acudido consciente a una institución de salud, donde presuntamente enfrentó barreras para recibir atención, falta de respuesta oportuna y situaciones de revictimización. Posteriormente, llegó en estado crítico a otra institución, donde activaron el Código Blanco.