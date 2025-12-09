EN VIDEO: Hombre casi murió aplastado por una roca en Colombia, saltó de su moto en el último segundo

Un hombre estuvo a punto de morir aplastado por una gigantesca roca en plena vía principal de Dabeiba, Antioquia, Colombia.

En imágenes tomadas por una cámara de seguridad se aprecia como la roca destruyó la motocicleta del hombre, que logró escapar por unos pocos segundos.

Las imágenes obtenidas específicamente en el barrio Buenos Aires, sobre uno de los tramos de la antigua carretera al Urabá, muestran el instante en el que los ocupantes de dos motocicletas llegaron y se detuvieron frente a una vivienda.

Mientras descendían de sus vehículos, un tercer motociclista cruzó la vía rápidamente, al notar que iba a ocurrir un derrumbe.

De repente, se escuchó un fuerte estruendo y acto seguido se desprendió la inmensa roca desde la ladera colindante. La piedra, de un gran tamaño, rodó hasta la carretera y aplastó la moto. En el clip también se aprecia como el hombre corrió para salvar su vida.

#IMPRESIONANTE. Aparece otro video que muestra desde otro ángulo el momento en el que enorme roca por poco aplasta a Rigoberto Indiana Jones Jaramillo en Dabeiba (Antioquia). Por fortuna los hechos no pasaron a mayores consecuencias. https://t.co/7gQyoIiBkB pic.twitter.com/QaOKVO8kjg — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 9, 2025

Testigos del momento alcanzaron a gritar “¡Ojo, ojo, ojo!” antes del impacto. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Debido al incidente la vía quedó bloqueada en ambos sentidos. Equipos de emergencia desplegaron procedimientos para la remoción del peñasco y evaluar las condiciones del terreno.

De acuerdo a las autoridades en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en esta zona, por lo que realizaron una evaluación del terreno para intentar prevenir futuros desplazamientos de tierra.

En este sentido, autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevos deslizamientos y recomendaron no transitar por la vía mientras se completan los trabajos de remoción y verificación de seguridad.