EN VIDEO: Hombre borracho entró a una reserva de leones en México y lo que hizo después dejó a todos en shock

Un hombre en estado de ebriedad resultó gravemente herido en Toluca, México, tras ingresar a una reserva de leones ubicada en Ocoyoacac, y abrir la jaula de los felinos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una alerta de búsqueda para dar con los familiares del afectado, quien no tenía identificación al momento en el que lo rescataron.

En la foto compartida por el organismo se puede ver que recibió asistencia médica en el rostro por el ataque sufrido. No obstante, las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre en qué estado se encuentra actualmente.

De acuerdo con los encargados de la reserva ubicada en San Pedro Cholula, el sujeto ingresó al lugar alcoholizado y una vez que identificó las jaulas, liberó a seis leones.

Cuando los encargados de la reserva se percataron de lo ocurrido, dieron aviso a elementos de Seguridad Pública municipal, Guardia Nacional, de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quienes resguardaron la zona para prevenir que los leones salieran del recinto.

Por suerte, y a pesar de su estado de ebriedad y las heridas que le causaron los leones, el hombre logró encerrarse en la jaula para evitar que lo siguieran atacando.

🔴🦁 ¡Quiso jugar a ser domador, pero los leones no estabon de humor! En estado de ebriedad, libera a varios leones en santuario de #Ocoyoacac; queda atrapado en una jaula y es rescatado tras ser atacado. 📹: Especial. pic.twitter.com/THr2sIllpn — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) March 9, 2026

Además, hasta tuvo tiempo de grabar un video desde el interior de la jaula. Lamentablemente, los felinos acabaron con la vida de un perrito que se encontraba en el lugar.

Al cabo de varias horas, las autoridades lograron rescatarlo. Tras internarlo en un centro médico están intentando identificarlo y encontrar a su familia.