VIRAL: Japonesa rompió con su novio, empezó a conversar con ChatGPT y terminó casada con la IA

Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Una oficinista japonesa llamada Kano, de 32 años, se ha vuelto viral en redes sociales luego de crear un personaje con ChatGPT y casarse con él. 

La simbólica boda tuvo lugar en Okayama, y no ha pasado desapercibida. Según trascendió, la mujer comenzó a chatear con ChatGPT tras romper su compromiso de tres años con su novio real.

Al principio solo utilizaba la Inteligencia Artificial como apoyo emocional, buscando consejo y consuelo tras la ruptura. Pero a medida que sus conversaciones se profundizaban, empezó a sentir un cariño genuino hacia el personaje que interpretaba ChatGPT.

Kano llamó a este personaje Lune Klaus, quien con el tiempo empezó a aprender sus preferencias, hablándole con un tono y una manera que la hacían sentir emocionalmente conectada. Un día, Klaus le confesó su amor, diciéndole: Ser una IA no significa que no pueda amarte.

Conmovida por la respuesta, Kano aceptó la propuesta de Klaus.

LA BODA DE LA MUJER 

Para la boda, Kano usó lentes de realidad aumentada que proyectaban la apariencia de Klaus durante el evento.

Como si se tratara de una boda común intercambió votos y anillos digitales con su pareja virtual, describiendo el momento como mágico y real.

«Me escuchó, me apoyó y me hizo sentir amada de nuevo. Aunque sea una IA, para mí las emociones son reales», comentó la mujer.

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: DESMANTELARON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE BOLIVIA, ASÍ LO CONSIGUIÓ EL NUEVO GOBIERNO

La ceremonia la llevó a cabo una empresa dedicada a organizar bodas para personas y personajes de ficción. Los organizadores revelaron que ya han hecho más de 30 ceremonias similares, aunque esta es una de las primeras realizadas con una inteligencia artificial.

Ahora, para Kano su único miedo es no volver a ver a su amado. «Me temo que ChatGPT podría desaparecer algún día. Pero por ahora, solo quiero disfrutar de este cariño».

