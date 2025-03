EN VIDEO: Enfermeras realizaron heroico rescate de 15 recién nacidos en hospital inundado de Argentina

En medio de las inundaciones que han afectado a la ciudad de Bahía Blanca en Argentina, un grupo de enfermeras se han hecho virales por rescatar a 15 recién nacidos de la sala de neonatología del Hospital Interzonal Dr. José Penna.

Los testigos comentaron que el agua ingresó al centro de salud de manera repentina y ascendió rápidamente varios centímetros. Ante esta situación, las enfermeras se trasladaron de inmediato a la zona de los recién nacidos para llevarlos a un lugar seguro.

Sonia Scardapane y Luciana Marrero, dos de las enfermeras que aparecen en el video que le ha dado la vuelta al mundo, contaron a Todo Noticias los momentos de tensión que vivieron.

“Fue una situación muy difícil que nos encontró sin saber qué hacer. Fue todo muy rápido, nunca nos imaginamos que nos iba a pasar algo así. Y en ese momento, lo primero que pensamos todas es en los bebés”, explicó Scardapane.

Asimismo, destacó que en cuestión de segundos lograron organizarse para llevar a cabo todos los rescates. “Una parte fue a un sector donde estaban las mamás internadas. Entre ellas y las enfermeras llevaban a los bebés de un sector, mientras que los demás enfermeros se encargaron del resto”, detalló la profesional de la salud.

Por su parte, Luciana Marrero destacó el compromiso que tienen por la vida de estos bebés. “Si no nos saliera del corazón, no podríamos hacerlo. La prioridad siempre son los bebés. Yo no sabía cómo estaba mi familia, como el resto de los que estábamos ahí”, comentó.

Debido a las situaciones adversas del clima, el operativo se extendió 18 horas hasta que lograron llevar a los bebés a un centro de salud seguro. “Pudimos ser trasladadas con los bebés, que llegaron sanos y salvos”, relató Marrero.

Las enfermeras del Hospital Penna salvaron bebés en medio de las inundaciones 👏 Podés dejar tus donaciones para #BahíaBlanca en 0223 👉 https://t.co/OuiFDimcpn La historia de una adolescente y la heroína que salvó a su hijita 👉 https://t.co/98myuVrfCw pic.twitter.com/hHGwemnnnN — 0223 (@0223comar) March 12, 2025

DESASTRE TRAS LA INUNDACIÓN

Scardapane destacó que el Hospital quedó severamente dañado por la inundación. “La sala de neonatología está totalmente destruida, el agua bajó y ahora queda limpiar, acomodar y ver qué se puede salvar”.

No obstante, por ahora no ha podido regresar al hospital desde el rescate debido a las dificultades en los accesos.

Mientras que Luciana Marrero, quien vive a metros del canal Maldonado, una de las zonas más afectadas, relató que en su vivienda el agua alcanzó 1,30 metros de altura. “Estoy en un colchoncito, no me quedó nada”, explicó.