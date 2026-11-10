EN VIDEO: Encontraron otra misteriosa caja fuerte durante allanamientos en Ueno Bank en Paraguay, estaba detrás de la pared de un baño

En el marco de las investigaciones por corrupción que se están haciendo en Paraguay, la Fiscalía inspeccionó la sede principal de Ueno Bank, donde localizó dos cajas fuertes, una de las cuales se encontraba oculta detrás de la pared de un baño.

Los investigadores lograron abrir sin mayores dificultades la primera caja fuerte. En su interior había documentos relevantes para la investigación, pero nada de dinero en efectivo u objetos de valor.

Fiscalía continuará con la apertura de una segunda caja fuerte hallada durante allanamientos en Ueno Bank https://t.co/6jBSx3t4bS https://t.co/EnjtJAQvNW — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 10, 2026

Posteriormente, los uniformados encontraron un elemento que les pareció «raro» y tras indagar encontraron la caja fuerte de gran tamaño detrás de una pared.

El fiscal explicó que se trataba de una especie de «doble fondo» y definió el descubrimiento como un «hallazgo fortuito».

💸DOBLE FONDO EN UENO: HALLAN OTRA CAJA FUERTE ESCONDIDA DETRÁS DEL BAÑO EN LA OFICINA DE VÁZQUEZ 🏦 La Fiscalía, encabezada por Silvio Corbeta, allanó la casa matriz de Ueno Bank y halló dos cajas fuertes, una de ellas oculta detrás de una pared en la terraza, detrás de un baño, en la oficina que ocupaba Miguel Vázquez. La primera ya fue abierta y solo contenía documentos de la investigación, sin dinero ni valores, mientras la segunda quedó lacrada y se abrirá este martes. Vía @MinPublicoPy — AhoraPy (@Ahora_Py) November 10, 2026

Está previsto que un equipo especializado llegue hasta el lugar este martes para abrir la caja fuerte. Hasta el momento no hay ningún indicio sobre qué pudiera haber en su interior.

Los allanamientos se hicieron en el marco de la investigación por la quiebra del banco Ueno Bank. Las autoridades ya han privado de libertad a 27 personas, entre los que se encuentran el expresidente Santiago Peña.