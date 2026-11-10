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EN VIDEO: Encontraron otra misteriosa caja fuerte durante allanamientos en Ueno Bank en Paraguay, estaba detrás de la pared de un baño

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Paraguay

En el marco de las investigaciones por corrupción que se están haciendo en Paraguay, la Fiscalía inspeccionó la sede principal de Ueno Bank, donde localizó dos cajas fuertes, una de las cuales se encontraba oculta detrás de la pared de un baño.

Los investigadores lograron abrir sin mayores dificultades la primera caja fuerte. En su interior había documentos relevantes para la investigación, pero nada de dinero en efectivo u objetos de valor.

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Posteriormente, los uniformados encontraron un elemento que les pareció «raro» y tras indagar encontraron la caja fuerte de gran tamaño detrás de una pared.

El fiscal explicó que se trataba de una especie de «doble fondo» y definió el descubrimiento como un «hallazgo fortuito».

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Está previsto que un equipo especializado llegue hasta el lugar este martes para abrir la caja fuerte. Hasta el momento no hay ningún indicio sobre qué pudiera haber en su interior.

Los allanamientos se hicieron en el marco de la investigación por la quiebra del banco Ueno Bank. Las autoridades ya han privado de libertad a 27 personas, entre los que se encuentran el expresidente Santiago Peña.

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