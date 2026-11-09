Allanaron la mansión del expresidente de Paraguay y encontraron una misteriosa bóveda secreta: estaba detrás de una falsa pared

Organismos de seguridad en Paraguay encontraron una bóveda secreta en la mansión del expresidente Santiago Peña, la cual hasta el momento no han podido abrir para conocer qué guarda.

La bóveda estaba detrás de una pared falsa, la cual encontraron durante el allanamiento. Mientras esto ocurría, cabe destacar que Peña está en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

Las imágenes del procedimiento, difundidas por la fiscalía y medios paraguayos, muestran un pasillo que parte de una de las habitaciones y conduce hasta una puerta blindada.

Varios medios locales han informado que la puerta cuenta con un «nivel 7» de seguridad. En este sentido, para entrar necesitarían reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock. En este sentido, precisaron que se trataría de tecnología israelí.

Al no poder abrir la puerta durante el allanamiento, los fiscales no ofrecieron detalles sobre las próximas acciones a tomar. Por ahora los organismos de seguridad se quedaron custodiando la propiedad.

El allanamiento se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank, entidad bancaria que fue intervenida tras una crisis que afectó a millones de clientes y generó dificultades para acceder a sus depósitos.

La Fiscalía investiga a Peña por su presunta participación en operaciones que habrían favorecido al banco, mientras que el exmandatario enfrenta acusaciones de lesión de confianza y administración en provecho propio, cargos que ha rechazado.