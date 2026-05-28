EN VIDEO: El impactante colapso de ‘piscina’ improvisada en un río, un hombre terminó arrastrado por la corriente

Momentos de terror se vivieron en una zona rural del departamento del Cauca, en Colombia, cuando colapsó una barricada improvisada en un río y un hombre casi pierde la vida al ser arrastrado por la corriente.

Los hechos se dieron en el río El Tambo, a la altura del sector de Huisitó. En redes sociales circuló un video en el que se puede ver que varios hombres estaban disfrutando de una jornada de descanso en el agua.

El grupo estaba en una pequeña piscina natural creada por una barricada artesanal que frenaba la corriente del río. Sin embargo, esta estructura de piedras y palos no soportó la presión del caudal y colapsó sin previo aviso.

Cuatro hombres estaban en el agua cuando ocurrió el siniestro, pero uno de ellos fue arrastrado por el río. «¡Gordo! ¡Gordo! Hay Dios santo. Lo mató al gordo, parce. El gordo se fue», dice uno de los testigos.

LOGRÓ SALIR DEL RÍO

Los testigos entraron en pánico cuando colapsó la represa, pero igualmente emprendieron la búsqueda de su amigo por el cauce del río. Contra todo pronóstico, localizaron al hombre y lograron que saliera del agua unos minutos después.

A pesar de que medios colombianos indican de que el hombre sobrevivió, se desconoce si sufrió lesiones mientras era arrastrado por el río. Aunque había otras personas en el agua, parece que ellos no se vieron afectados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO IMPACTANTE: EL BRUTAL ATAQUE POR LA ESPALDA DE UN CABALLO CONTRA SU CUIDADORA EN PLENO HIPÓDROMO

Aprovechando el incidente, las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a evitar este tipo de construcciones improvisadas en los ríos, alertando que pueden generar crecidas, derrumbes o ahogamientos.