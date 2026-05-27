VIDEO IMPACTANTE: El brutal ataque por la espalda de un caballo contra su cuidadora en pleno hipódromo

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en un hipódromo de Reino Unido, cuando un caballo pateó en la espalda a una joven trabajadora de 25 años, llamada Chloe Briody. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Los hechos se dieron esta tarde en el hipódromo de Redcar, en North Yorkshire. De acuerdo al medio británico The Sun, Briody es la jefa de cuadra itinerante del entrenador Richard Fahey, encargado del caballo involucrado en el siniestro.

En las imágenes se aprecia que el caballo de tres años, llamado Kameko Fever, patea a Briody cuando esta toma una de las correas. Todo ocurrió en fracciones de segundo, dejando impactando a los espectadores.

Briody estaba caminando junto al caballo antes de la carrera de Clase 6. En el video captado por Racing TV se puede ver que Kameko Fever estaba inicialmente tranquilo, pero luego perdió el control.

LAS LESIONES DE BRIODY

La joven quedó tendida en el suelo tras el siniestro y los organismos de emergencias pusieron pantallas mientras le brindaban atención médica. Luego Briody fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona.

A pesar de la brutalidad del golpe, Briody logró sobrevivir y no presentó lesiones graves. Reportes oficiales indican que tan solo sufrió contusiones y, tras recibir atención en el hospital, fue enviada a su casa para recuperarse.

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«Tras hablar con el personal, nos complace confirmar que la empleada se encuentra bien, salvo por algunos hematomas», indicó el hipódromo en un comunicado. «Pronto se recuperará y le deseamos lo mejor», concluyó.

La fortuna de Briody recordó lo peligro que puede ser trabajar con caballos de carreras. En 2017, un mozo de escuadra murió luego de ser pateado por uno de estos animales en los establos del hipódromo de Kempton.