Mundo

EN VIDEO: El heroico rescate a una perrita que había caído por una alcantarilla en Rusia

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Funcionarios del equipo público de búsqueda y rescate de Rusia lograron salvar a una perrita llamada Elsa tras caer en una alcantarilla en Moscú. 

El incidente ocurrió el 26 de octubre. Una mujer contactó a los rescatistas, informando que su perrita de 10 años había caído en una alcantarilla abierta.

Al llegar al lugar, el personal encontró a Elsa a cuatro metros de profundidad en una alcantarilla del sistema de drenaje, con el agua hasta el cuello. Su cabeza descansaba sobre un escalón que sobresalía del agua.

En primer lugar, los rescatistas analizaron el aire con un analizador de gases, descartando la presencia de sustancias peligrosas. Posteriormente, un rescatista descendió mediante una escalera, colocó a la perrita en un transportín y la sacó a la superficie.

Tras un tiempo, el animal fue devuelto a su dueña. Elsa no sufrió heridas; solo se le encontraron rasguños en el cuerpo.

“La dueña de Elsa estaba muy nerviosa, y una rescatista estaba constantemente con ella, brindándole apoyo psicológico”, señaló uno de los funcionarios de acuerdo a lo reseñado por RT.

A pesar de los sobresaltos la perrita no sufrió ninguna herida de consideración, solo rasguños,  y se está recuperando del susto satisfactoriamente junto a su dueña

