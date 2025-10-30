IMPACTANTE VIDEO: Helicóptero se estrelló cuando intentaba rescatar grupo de turistas en el Everest

Un helicóptero de rescate de Altitude Air se estrelló el miércoles en las inmediaciones del campamento base del Monte Everest. La aeronave tenía una misión para rescatar a un grupo de turistas que quedaron atrapados durante una nevada.

De acuerdo a medios internacionales, el helicóptero se estrelló en Lobuche, en la región montañosa de Khumbu. Minutos antes, despegó desde la ciudad de Lukla, conocida por tener el aeropuerto más peligroso del mundo.

En medio de una intensa nevada, el helicóptero se comenzó a precipitar hacia tierra e impactó una zona aislada de la localidad. En el video viral se aprecia que la aeronave se partió en dos.



La policía del distrito de Solukhumbu precisó que el helicóptero habría abortado el vuelo hacia el campamento base, producto de las condiciones climáticas. Sin embargo, cuando intentó aterrizar de emergencia en Lobuche, ocurrió el desastre.

ESTADO DEL HELICÓPTERO

Investigaciones preliminares indican que el helicóptero resbaló por una superficie helada y se precipitó contra el suelo. Aunque el impacto fue sumamente fuerte, no hubo incendio ni otros daños.

El piloto, identificado como Vivek Khadka, logró sobrevivir al accidente porque no hubo una explosión. Apenas el helicóptero impactó el suelo, el conductor salió por sus propios medios y recibió atención médica en el lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUIÉN ERA PENÉLOPE, LA INFLUENCER QUE MURIÓ EN EL LETAL OPERATIVO DE RÍO DE JANEIRO

🔴 | Un helicóptero se estrella mientras rescataba a escaladores atrapados en el campamento base del Everest: El piloto sobrevivió, según las autoridades. pic.twitter.com/qY9TWJjm6N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 30, 2025



Unidades de emergencia llegaron a la zona horas más tarde y lo trasladaron en otro helicóptero hasta Lukla. Aunque estuvo expuesto a temperaturas por debajo de los -15 °C y fuertes vientos, se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, los turistas que estaban atrapados tuvieron que movilizarse de manera terrestre con equipos de rescate. Una vez llegaron a zonas de menor altura, recibieron atención médica, calefacción y alimentos.