La mañana de este viernes 27 de noviembre, varios sujetos armados a bordo de tres vehículos causaron revuelo en una de las principales autopistas de Lima (Perú). Allí interceptaron a un empresario de la India, presuntamente, para robarle.

A través de videos difundidos por redes sociales que pronto se hicieron virales, se puede ver la cantidad de vehículos implicados en el hecho. Además, las imágenes muestran la tranca ocasionada, pues se trataba de la Vía Costa Verde, principal acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Los atacantes bloquearon el paso de la unidad donde viajaban el empresario y una mujer peruana. Se trata del ciudadano indio Vijay Pagrani (29) y de Mari Nataly Miranda Espinoza (35), informó la prensa local.

Ambos resultaron heridos y los atendieron en la clínica San Judas Tadeo, en la localidad limeña de San Miguel. Las autoridades informaron que están fuera de peligro, a pesar de que uno de ellos sufrió un impacto de bala en el hombro.

Durante el asalto ocurrió una intensa balacera que dejó cerca de 40 impactos en la camioneta. Incluso, los responsables forzaron las puertas y sustrajeron una maleta verde y dos bolsos que presuntamente contenían lingotes de oro y joyas.

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Según la declaración brindada por las víctimas, el ataque ocurrió mientras se dirigía al terminal aéreo para abordar un vuelo. Durante el asalto, los delincuentes les arrebataron una maleta tipo carry-on, un bolso y otros paquetes que estaban en la parte posterior del vehículo.

Respecto a la dinámica del ataque, el chofer detalló que otro vehículo que circulaba delante de ellos los interceptó repentinamente y los asaltantes les efectuaron disparos. Producto de esta balacera, los proyectiles terminaron impactando contra el carro blindado y alcanzó a la pareja, reseñó el diario El Comercio.

El jefe de la Región Policial Callao, Olger Benavides, informó que los atacantes se movilizaban en más de tres vehículos y que el hecho habría sido planificado.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que los delincuentes, al escapar, arrojaron teléfonos celulares hacia la parte inferior de la Costa Verde.

El general Benavides confirmó que los equipos fueron identificados mediante las imágenes de las cámaras de seguridad y que personal especializado se encargaría de recuperarlos.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los participantes y establecer cómo se organizó el ataque armado.