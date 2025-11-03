Mundo

EN VIDEO: El emotivo cortejo fúnebre donde cientos de personas despidieron al alcalde atacado a tiros en Michoacán

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Foto: captura de video

Un emotivo video circuló la tarde de este domingo en las redes sociales, donde se observa a cientos de personas en las calles acompañando el cortejo fúnebre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien falleció tras ser atacado por sicarios armados, durante una celebración del Día de los Muertos en una población del estado de Michoacán.

En el metraje se puede ver la tristeza de la gente que acompaña el cortejo, así como la presencia de mariachis cantando al unísono con los presentes.

El siniestro caso de una pediatra venezolana en Chile: Fue gravemente herida en su casa y lleva inconsciente un mes en un hospital
De la liberación por error en Chile a su captura en Colombia: Filtraron la foto que delató al sicario venezolano
Modelo casi muere tras infectarse de bacteria «come carne» en la playa, tuvieron que amputarle la pierna

El asesinato del burgomaestre trajo consigo las protestas de los habitantes del municipio Uruapan en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

LEA TAMBIÉN: MARIACHIS FUERON CONTRATADOS PARA UNA FIESTA Y LO QUE OCURRIÓ CON ELLOS DEJÓ EN SHOCK A MÉXICO

“¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena!”, fueron las consignas que los presentes en el recorrido gritaron en contra de la mandataria mexicana.

Por su parte, la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, llamó al pueblo de Uruapan a seguir la lucha y defender a México, ante los embates del crimen organizado y la falta de apoyo del Gobierno Federal.

Al cuerpo del alcalde lo trasladaron al templo católico de San Francisco de Asís, donde se realizó una misa, para posteriormente continuar con el funeral.

VIDEO DEL ATAQUE RECORRIÓ LAS REDES

En redes sociales se difundió un video del ataque al alcalde Carlos Manzo, quien estaba en la inauguración del referido evento, llevado a cabo tradicionalmente en el Día de Muertos. En ese momento, se escucharon varias detonaciones.

El burgomaestre se caracterizaba por hacer frente a la inseguridad en la localidad, depurar a la policía de funcionarios corruptos y atacar el crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Debido a su gestión, recibió varias amenazas de muerte previas, según reseñaba TV Azteca.

De hecho, habría recibido al menos seis avisos desde que tomó el cargo. El más reciente ocurrió en octubre, donde pidió al gobierno federal ayuda para sacar a la delincuencia del municipio. Sin embargo, no obtuvo una respuesta, pese a que hasta el gobierno de Michoacán también se sumó al pedido al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

