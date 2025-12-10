EN VIDEO: El dardo del Comité Noruego del Nobel a Maduro en medio de la entrega del premio a María Corina

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, exhortó a Nicolás Maduro a que «acepte» los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y renuncie a su cargo.

«Señor Maduro acepte los resultados electorales y renuncie. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar», dijo en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.

🇻🇪🇳🇴 — Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel: «Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie». El pedido de todo el mundo, el pedido de la humanidad.pic.twitter.com/dTpsfK1XXN — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 10, 2025

Machado se encuentra viajando a Oslo este miércoles. Sin embargo, en su lugar, su hija Ana Corina Sosa, recibió en el Ayuntamiento el Nobel de la Paz.

Frydnes señaló que María Corina participó en procesos de diálogo durante años. «La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela. Ha exhortado a la población a defender sus derechos por medios pacíficos y democráticos», afirmó.

PERSECUCIÓN EN VENEZUELA

Asimismo, recordó muchos casos que han ocurrido recientemente en Venezuela. «Samanta Sofía Hernández una niña de 16 años fue secuestrada brutalmente por miembros enmascarados de las fuerzas del régimen de Maduro. Fue retirada del hogar de sus abuelas ¿Dónde está? No lo sabemos. Probablemente está algunos de los centros de retención de la dictadura. Su padre desapareció sin dejar rastro en enero. ¿Qué han hecho mal? Su hermano era un soldado pero se reusó a seguir las órdenes del régimen para cometer actos de crueldad contra la población y por esa defensa toda la familia ha sido castigada».

«Alfredo Díaz, líder de la oposición y anterior alcalde. Fue detenido en un bus y dejado en las profundidades del Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, otro prisionero político en una larga línea de muchos más, esta semana llegó la noticia de su muerte, otra víctima del régimen», añadió.

«Estas historias no son únicas. Esta es la Venezuela de hoy. Es así como el régimen venezolano trata a su gente. Una hermana, un estudiante, un político, cualquier que crea aún en declarar la verdad en voz alta puede desaparecer violentamente en un sistema hecho para erradicar esta creencia», continuó.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel Noruego, resaltó en un emotivo discurso el papel de María Corina Machado en la búsqueda de la libertad y envió un contundente mensaje: «Venezuela no está sola en esta oscuridad». Los detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/cOyX3GiJsY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 10, 2025

El presidente del Comité Noruego del Nobel, también recordó las detenciones masivas de menores. «Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones de 2024. Las Naciones Unidas documentaron sus experiencias. Bolsas plásticas que eran apretadas sobre sus cabezas, choques eléctricos a los genitales, golpes en el cuerpo, tan brutales que les dolía respirar, violencia sexual, agua llena de insectos para tomar, un niño en la oscuridad que estaba susurrando el nombre de su madre una y otra vez con la esperanza de que ella no creyera que estaba muerto».

«Un niño de 16 años llegó a casa eventualmente y no pudo abrazar a su mamá por el dolor en todo su cuerpo. Él básicamente no podía dormir y se despertaba convencido de que los soldados habían regresado para reanudar sus ataques», sostuvo.

«Mientras nosotros estamos aquí, gente inocente está en Venezuela en celdas oscuras. Ellos no pueden escuchar estos discursos, solamente los gritos de otros prisioneros que están torturando», alertó.

El alto funcionario recordó que muchos de estos crímenes están comprobados por organismos multilaterales. «Es así como el poder autoritario trata de reducir a quienes representan la democracia. La ONU ha declarado estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, este es el régimen de Maduro».

«El régimen sistemáticamente silencia, acosa y ataca a la oposición. Venezuela no está sola en esta oscuridad. Cuando la democracia pierde el resultado es más violencia, más conflicto y más guerra», indicó.

«Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal», continuó.

A pesar de esto, enalteció la lucha de los venezolanos. «Aun así en medio de esta oscuridad encontramos a venezolanos que se reúsan a rendirse, aquellos que mantienen la llama de la democracia viva que nunca ceden además del enorme costo personal», concluyó.