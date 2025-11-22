EN VIDEO: Devastadoras inundaciones derrumbaron un puente colgante en Vietnam tras fuertes lluvias

Las potentes lluvias que han azotado la provincia de Lam Dong, en Vietnam, provocaron un drástico aumento de los niveles de agua del río Da Him, causando así un desbordamiento que ocasionó el derrumbe del puente colgante Phu Tien el pasado jueves, conexión que por décadas conectó a las distintas localidades rurales de esa región del país.

El impactante hecho ocurrió en cuestión de segundos, según un video que captó el momento en el que la infraestructura se desprende. De acuerdo con el metraje, un importante golpe del agua, acompañado de las intensas lluvias y el aumento en la descarga de varias presas hidroeléctricas, provocó el colapso del puente.

Las autoridades de la comuna de Ninh Gia confirmaron que, por fortuna, no hubo personas cruzando el puente a la hora de su colapso. Por esa razón, no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

🇻🇳 | Un impresionante torrente de agua en Vietnam arrasó un puente entero en cuestión de segundos. El puente, que cruzaba el río Da Nhim y unía a comunidades locales desde hacía décadas, quedó completamente destruido. Autoridades de Lam Dong afirman que esta inundación es de las… pic.twitter.com/h4ty0bQHyI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 20, 2025

LA COMUNIDAD VIETNAMITA, AFECTADA POR LA CAÍDA DEL PUENTE

El puente colapsado, que se extendía varios metros sobre el Da Nhim, formaba parte esencial de la vida diaria de los habitantes. Estos lo usaban para acudir a la escuela, trabajos, comercios y mantenerse en contacto con las comunidades divididas por el río.

Según el medio Zócalo, su pérdida no solo representó un daño material, sino una ruptura que afecta la dinámica diaria de las decenas de habitantes de la zona.

Trascendió que algunas localidades quedaron aisladas, la infraestructura sufrió daños significativos y los residentes no tuvieron más opción que evacuar. Los equipos de emergencia en Vietnam trabajan a diario para evaluar los daños, asistir a la población y construir puentes temporales o habilitar rutas alternativas.

La pérdida del puente Phu Tiem hará más complicada la vida de muchos de los residentes hasta que se construya uno nuevo. Y es que para ellos, la destrucción representa no solo una pérdida de infraestructura, sino un golpe importante a la cotidianidad de su vida.