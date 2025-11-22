Adolescente murió al ser abusado con espeluznante método por sus compañeros de trabajo: «era una broma»

La sociedad turca está conmocionada por el caso de un joven de 15 años, llamado Muhammed Kendirci, que murió luego de que fue abusado sexualmente por dos compañeros de trabajo como parte de una «broma».

Kendirci trabajaba como aprendiz en una carpintería en Bozova, un poblado en la provincia de Şanlıurfa. De acuerdo a medios internacionales, el pasado viernes, 14 de noviembre, fue el objetivo de una macabra broma orquestada por sus compañeros.

Los sujetos tomaron a Kendirci de sus manos y lo amarraron de una silla para que no pudiera moverse. Luego le quitaron los pantalones y le insertaron una manguera de alta presión en el recto.

Este dispositivo trabaja con aire de alta presión en el pulido de objetos, limpieza u otras funciones de la carpintería. Los sujetos, una vez introdujeron la manguera en el recto de Kendirci, lo accionaron dentro de su cuerpo.

MUERTE DE KENDIRCI

Tras la brutal agresión, organismos de emergencias se desplazaron a la escena del crimen y atendieron a Kendirci. El joven fue trasladado al Hospital Estatal de Bozova y luego, ante la gravedad de su estado, al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran.

Aunque el estado de salud de Kendirci se estabilizó, se mantuvo en un grave estado. Tras pasar cinco días en la unidad de cuidados intensivos, falleció por los severos daños que sufrió en sus órganos internos.

Uno de los agresores, Habip Aksoy, fue detenido luego de que trascendió la noticia de la muerte de Kendirci. El segundo sujeto, el principal perpetrador de la «broma», permanece prófugo y todavía no ha sido identificado.