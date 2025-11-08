EN VIDEO: Devastador tornado al sur de Brasil dejó al menos seis fallecidos y más de 750 heridos

Un devastador tornado arrasó al estado Paraná, al sur de Brasil, dejando al menos seis fallecidos y más de 750 heridos, según información suministrada por las autoridades locales.

El gobernador del estado, Ratinho Júnior, describió el tornado como una “catástrofe sin precedentes en la historia del estado de Paraná”.

Según Simepar, el servicio meteorológico estatal, los vientos podrían haber superado los 250 km/h en la devastada localidad de Río Bonito de Iguazú. El tornado afectó aproximadamente al 90 % de las viviendas y edificios comerciales del municipio, según el gobierno estatal.

“Es improbable que alguna casa, o incluso algún edificio comercial, quede en pie. Vimos silos y gasolineras colapsando”, declaró el gobernador.

Imágenes aéreas mostraron la destrucción causada por el tornado: techos arrancados de los edificios, y algunos reducidos a escombros.

Entre los seis fallecidos en Río Bonito hay tres hombres de 49, 57 y 83 años de edad, y dos mujeres de 47 y 14 años. Otro hombre de 53 años murió en la cercana ciudad de Guarapuava. Y una persona permanece desaparecida.

La cifra de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de rescate siguen recibiendo información de familiares. Según la última actualización del Gobierno, aún se está recopilando información sobre las personas sin hogar y desplazadas, reseñó CNN.

DECLARAN ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA

Debido a la emergencia se declaró el estado de calamidad pública en la zona, lo que permite al Gobierno adoptar medidas de emergencia para movilizar recursos y solicitar apoyo federal.

Climatempo, un canal de televisión brasileño especializado en pronósticos meteorológicos, informó que el ciclón está asociado a un frente frío y podría generar ráfagas de viento superiores a los 100 km/h en estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo.

El pronóstico indica que el fenómeno se desplazará por el mar hasta el domingo, afectando también la costa de Río de Janeiro y Espírito Santo.

Las autoridades instan a la población a evitar espacios abiertos y a estar atenta a estructuras, árboles y líneas eléctricas debido al riesgo de caídas y accidentes.