EN VIDEO: Detuvieron a ‘Cucaracho’ en lujosa casa en Colombia, es cabecilla del Tren de Aragua

Organismos de seguridad en Colombia capturaron a Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como ‘Cucaracho’, uno de los cabecillas internacionales del Tren de Aragua, que se encontraba en una lujosa casa en Santa Marta.

El operativo contó con ayuda de la DEA, he incluyó un largo trabajo de inteligencia de meses donde, incluso, emplearon drones para vigilar sus movimientos y confirmar su ubicación.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como el delincuente disfrutaba de la casa con piscina acompañado de la que sería su pareja sentimental.

Dándose una gran vida, así fue sorprendido alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua que vivía en Santa Marta.

El ‘Cucaracho’ cuenta con antecedentes desde hace más de siete años. Actualmente, sería el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Además, estaría implicado en el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe. En su historial también figura el lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Según indicaron fuentes a Infobae, el ‘Cucaracho’ sería uno de los hombres de confianza en Latinoamérica de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua.

«Fue designado por Niño Guerrero como el principal cabecilla de narcotráfico en Suramérica con epicentro en Colombia», dijeron dichas fuentes.

Además de los envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela, lideraría operaciones de lavado de activos, compra de material bélico y ejecución de alianzas narcotraficantes para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en Colombia.

Al ‘Cucaracho’ lo solicitaba la justicia venezolana desde 2023 ante Interpol.

La Policía capturó en Santa Marta a alias 'Cucaracho', señalado cabecilla internacional del Tren de Aragua y requerido por Venezuela mediante Circular Roja de INTERPOL. Coordinaba el envío de cargamentos de droga en narcolanchas desde Colombia y Venezuela…

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, aseguró que están tras los pasos de más integrantes de la estructura transnacional que tiene presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina.

«Con la captura de alias ‘Cucaracho’, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras», declaró Rincón al respecto.