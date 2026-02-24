Escándalo del expríncipe Andrés pica y se extiende: Cámara de los Comunes giró nueva instrucción sobre el caso

El expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor se mantiene en la mira de las autoridades de Reino Unido luego de su detención y ahora serán publicados los archivos confidenciales de su nombramiento como enviado comercial en 2001.

La Cámara de los Comunes aprobó este martes publicar los documentos. De acuerdo a medios especializados, esta resolución obliga al Gobierno de Reino Unido a revelar detalles sobre el paso de Andrés por la vida política nacional.

La iniciativa fue promovida por los liberales demócratas y pide publicar todos los documentos vinculados a la creación del cargo que Andrés asumió entre 2001 y 2011. También se deben brindar detalles sobre el proceso de designación.

En tal sentido, saldrán a la luz archivos confidenciales sobre este proceso, incluyendo informes de verificación, evaluaciones, actas y correspondencia oficial. También se conocerán los detalles de la opinión del exembajador en Washington, Peter Mandelson.

¿CUÁNDO PUBLICARÁN LOS DOCUMENTOS?

El ministro de Comercio, Chris Bryant, aseguró, que el gobierno británico ejecutará la resolución de la Cámara. Sin embargo, se negó a brindar una fecha para la publicación de los documentos de Andrés.

«Pondremos todo en el dominio público cuando podamos», dijo el ministro, quien aclaró que el volumen y la antigüedad de los documentos podría retrasar su publicación. A esto se suma que buscan no afectar la investigación policial contra el expríncipe.

La publicación de los documentos está vinculada a la relación de Andrés con el abusador sexual infantil Jeffrey Epstein. Las investigaciones arrojaron que el expríncipe pudo compartir información confidencial con el fallecido pedófilo.

Mientras tanto, Andrés sigue siendo investigado por el manejo de información confidencial. A pesar de que el expríncipe ha sido señalado en otras instancias, el caso no está vinculado con delitos sexuales.