EN VIDEO: Delegación de Venezuela acudió a la CIJ tras disputa con Guyana por el Esequibo, esto dijo Yván Gil

Una delegación del gobierno de Delcy Rodríguez se presentó en representación de Venezuela ante la audiencia convocada «unilateralmente» por Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa por el territorio Esequibo.

El canciller Yván Gil aseguró que defenderán en este ámbito, y «en todos los que sean necesarios, los derechos históricos de nuestra nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba».

Además, indicó que acudieron para reafirmar la «ilegalidad de este recurso, ya que contraviene el Acuerdo de Ginebra, el único instrumento jurídico y acuerdo vigente entre Venezuela y Guyana para alcanzar una solución consensuada a la disputa territorial».

«El Gobierno reitera su compromiso absoluto y exclusivo con el Acuerdo de Ginebra y con el mandato del pueblo venezolano expresado en el referendo de 2023», agregó Gil.

Venezuela se presenta ante la audiencia convocada unilateralmente por Guyana en la Corte Internacional de Justicia para defender en este ámbito, y en todos los que sean necesarios, los derechos históricos de nuestra nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Además,… pic.twitter.com/E6YLrV2FnX — Yvan Gil (@yvangil) May 4, 2026

LAS PETICIONES DE GUYANA

El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, aseguró que Venezuela no posee un reclamo legítimo sobre la región del Esequibo.

«Enfrentar las pretensiones de un vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que también ha frenado nuestro desarrollo», declaró ante los jueces al inicio de las audiencias de una semana de duración en la CIJ.

Faltan varios meses para que se emita un fallo definitivo en este caso. Las sentencias de la CIJ son vinculantes e inapelables.

No obstante, el tribunal carece de medios propios para hacerlas cumplir, dependiendo para ello del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.