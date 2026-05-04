Los impactantes videos de la tragedia en show de ‘Monster Truck’ en Colombia: Mujer perdió el control y terminó arrollando al público

Tres personas murieron y otras 40 resultaron heridas la tarde de este domingo durante un evento de ‘Monster Truck’ en Popayán, Cauca, Colombia, luego de que una piloto perdiera el control del vehículo y terminara arrollando a las personas en el público.

Marcela Sandoval, una testigo de la tragedia, narró lo ocurrido a Caracol Radio. «Yo me encontraba con mi hijo que tiene cuatro años y realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto; ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente a metros», dijo en la entrevista.

🇨🇴 | URGENTE: Al menos dos muertos y 37 heridos, entre ellos menores de edad, dejó un accidente con un “monster truck” en Popayán, Colombia. El hecho ocurrió cuando una mujer perdió el control del enorme vehículo durante una exhibición y arrolló al público presente. pic.twitter.com/S59ghk4sHy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

«Ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control», añadió.

«El carro se vino de frente. Literalmente, nosotros estábamos de frente, los niños estaban ahí porque era un evento que era familiar, había muchos niños y todos estaban adelante para poder mirar, pero cuando se vino hacia nosotros, la verdad que sentí un miedo tan interno que ahí mismo no reaccionamos, porque la conductora intentó dar la vuelta a la pista, pero perdió el control y se fue por encima de las vallas, encima de la gente, y eso fue lo más impactante», recordó.

Momentos de terror se vivieron en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026, luego de que una mujer que conducía uno de estos vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m4oE1SidDX — Revista Semana (@RevistaSemana) May 3, 2026

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En este momento, señaló que se desató el caos. «Solo agarré a mi hijo y salí corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y les pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Los papás corrían con los niños; la verdad que eso fue muy impactante», expresó la mujer.

Aunque tras lo ocurrido reportes oficiales habían dado a conocer que el incidente dejó dos fallecidos, en las últimas horas medios colombianos han dado a conocer la muerte de una tercera persona, que se había reportado como herida en un inicio.

El hecho fue atendido por los Bomberos de Popayán y la Policía Nacional, así como el personal de salud que acudió para brindar los primeros auxilios a las víctimas.

Entre tanto, la policía informó que inició una investigación para determinar responsabilidades y verificar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su realización.

¿QUÉ SE SABE DE LA PILOTO?

La piloto era Sonia Segura, quien a sus 53 años es la única mujer piloto de ‘Monster Truck’ en Latinoamérica.

La conductora goza de una amplia experiencia en exhibiciones en distintas ciudades del país. Horas antes del accidente, invitó a la ciudadanía de Popayán al evento a través de sus redes sociales.

Luego del siniestro, Segura recibió atención médica en un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades examinan tanto su perfil profesional como su historial en eventos similares para esclarecer los hechos.

Su incursión en el mundo de los ‘Monster Truck’ comenzó en 2010. Segura ha participado en una docena de exhibiciones internacionales en países como Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Curazao, y en más de 20 shows en Colombia, en ciudades como Rionegro, Neiva, Tuluá, Montería, Villavicencio, Bogotá, Cali y ahora Medellín.