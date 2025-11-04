Mundo

EN VIDEO: David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III, por estas razones recibió el título

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
El rey Carlos III nombró caballero al exfutbolista, David Beckham, durante una ceremonia celebrada este martes en el Castillo de Windsor.

El nombramiento de David Beckham se debe a su contribución al fútbol, a las causas benéficas y a la sociedad británica.

«No podría estar más orgulloso de eso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país”, dijo el exjugador del Manchester United, Real Madrid y de la selección inglesa.

Beckham recibió el título de «Sir”, más de dos décadas después de haber sido distinguido por su trayectoria deportiva, reseñó Deutsche Welle.

«Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. Es un momento muy especial y no hay nada mejor que esto», comentó emocionado.

«Crecí en un entorno humilde en el este de Londres y ahora estoy aquí, en Windsor, con la monarquía más importante del mundo. Es un honor que llevaré con orgullo toda mi vida», expresó.

Beckham actualmente es propietario del Inter de Miami y es embajador de buena voluntad de Unicef desde 2005.

 

