La inusual solicitud de Messi a David Beckham para cada entrenamiento que realiza con el Inter Miami

El exfutbolista inglés David Beckham, quien es uno de los accionistas del Inter Miami, reveló una extraña solicitud que le haría el astro argentino, Lionel Messi, para cada entrenamiento del club perteneciente a la Major League Soccer (MLS).

El inglés, uno de los principales artífices de la llegada del rosarino a la liga estadounidense, advirtió que el exbarcelona le pide que participe en los entrenamientos junto a los otros exculés del equipo como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Esto ocurrió por la constante presencia del «spice boy» en las prácticas del combinado rosa, donde mantiene una comunicación abierta con los jugadores.

«Cada vez que voy por ahí, ellos siempre me están encima. Leo (Messi) y luego Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)… Se dan vuelta y me dicen ‘¡Vamos, vamos! Únete a nosotros'», reveló Beckham en una entrevista concedida a la revista Men’s Health.

ASEGURÓ QUE NO ESTÁ EN CONDICIONES Y REVELÓ ALGO INESPERADO

Pese a esta tentadora propuesta, el inglés reconoció que ya hace bastante tiempo colgó los botines, por lo que aseguró no estar en condiciones de sumarse a todos los ejercicios que se hacen en los entrenamientos.

Incluso sorprendió al revelar que no era de los que entrenaba mucho en su época como futbolista activo.

«Estaba haciendo algunos tiros libres, lanzando algunos pases largos y me emocioné demasiado. Probablemente, no debería decir esto, pero crecí en una época en la que realmente no hacía mucho calentamiento ni estiramiento. Así que no era inusual simplemente tomar algunos balones en la línea de medio campo y lanzarlos al arco o al travesaño», recordó David Beckham.

Sin embargo, la exestrella del Manchester United y el Real Madrid afirmó que disfruta mucho estos momentos para compartir con figuras que marcaron una época del fútbol mundial con el mencionado club catalán.