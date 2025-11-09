Un hombre que comía con amigos cerca de una gasolinera casi provoca una tragedia en el sitio, después de encender un cigarro en las inmediaciones, lo que provocó un breve pero atemorizante incendio que, afortunadamente, no pasó a mayores, hecho ocurrido en Timón, Brasil.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que cuatro amigos comían al aire libre en un restaurante, ubicado junto a la gasolinera. Uno de ellos decidió sacar un fósforo para prender el cigarro.

Sin embargo, cuando lo lanza al suelo, el fósforo desató un halo de fuego que nació primera donde estaban las cuatro personas. Después, se expandió por todo el suelo e incluso estuvo cerca de alcanzar un camión cisterna de combustible que estaba en el sitio.

#Mundo | EN VIDEO: Comía cerca de una gasolinera, encendió un cigarro y casi provoca una tragedia Lea más detalles aquí 👇🏼https://t.co/OpLgC8Uv0x pic.twitter.com/PQEyyXUrFK — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 9, 2025

DOS TRABAJADORES AL RESCATE

La situación provocó que el joven que encendió el cigarro y sus tres amigos salieran corriendo despavoridos para protegerse, así como otras personas también lo hicieron. Por fortuna, dos trabajadores lograron sofocar el fuego con un extintor y evitaron así una mayor tragedia.

El metraje también mostró al hombre a cargo del camión cisterna, que estaba a punto de irse, correr asustado del sitio. Y es que al momento que se detonó el incendio, este estaba por recoger la manguera para emprender camino.

LEA TAMBIÉN: LA RAZÓN POR LA QUE TRUMP BOICOTEARÁ EL G20 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SUDÁFRICA

Fue en ese momento, ante el peligro de una posible explosión entre la manguera, el camión de carga y la gasolinera, que los dos empleados corrieron con extintores para evitar que el fuego ocasionara una tragedia mayor.

Afortunadamente, únicamente dejó como resultado un gran susto tanto para empleados del lugar, como de algunos espectadores que se mantuvieron en la zona, entre ellos el hombre del cigarro, quien aprendió la lección de no volver a cometer algo de esa similitud.