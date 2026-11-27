El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la extradición de un venezolano, identificado como Alex Alejandro Prado Garrido, hacia Estados Unidos, en donde está solicitado por la justicia.

De la Espriella informó en sus redes sociales sobre el caso de Prado, un mexicano y un colombiano. «Nuestra Policía Nacional hizo efectiva la extradición de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos», dijo.

De acuerdo a las autoridades colombianas, Prado estaba solicitado por el «delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad». Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el presunto crimen.

Se espera que, tras su llegada a territorio estadounidense, trasciendan nuevos detalles sobre la acusación contra Prado. No hay información sobre la fecha de su captura o si tuvo algún proceso penal en su contra en Colombia.

PRADO NO FUE EL ÚNICO EXTRADITADO

El mandatario colombiano también conformó la extradición de Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, un exalcalde. «Es requerido por sus vínculos con el Cartel de La Guajira, dedicado al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa», dijo.

Por otra parte, también fue extraditado el mexicano José María Ruiz Migoya. En este caso, el sujeto es sospechoso de la «participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red narcotraficante».

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¡LAS EXTRADICIONES NO PARAN! Nuestra Policía Nacional hizo efectiva la extradición de tres ciudadanos requeridos por la justicia de Estados Unidos: un colombiano, un mexicano y un venezolano. Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde de Pupiales, es requerido por sus vínculos con el Cartel de La Guajira, dedicado al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa; José María Ruiz Migoya, por su participación en el manejo de las finanzas y el lavado de activos de una red narcotraficante; y Alex Alejandro Prado Garrido, por el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad. ¡EN COLOMBIA NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY! Ni los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras serán un escudo frente a la acción de la justicia. Quienes pretendan evadirla serán perseguidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

De la Espriella sostuvo que ni «los cargos públicos, ni las organizaciones criminales, ni las fronteras serán un escudo frente a la acción de la justicia». «Quienes pretendan evadirla serán perseguidos y puestos a disposición de las autoridades», concluyó.