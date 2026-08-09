EN VIDEO: Colombia explorará «nuevas oportunidades» para reactivar el comercio con Venezuela en articulación con EEUU

Mediante sus redes sociales, José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente de Colombia, informó este domingo sobre una reunión con el embajador designado en Venezuela, Jorge Jaller. Al encuentro también asistieron empresarios de Antioquia, con el propósito de explorar nuevas oportunidades para reactivar el comercio y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Sin embargo, Restrepo aclaró que este fortalecimiento pretende recuperar el intercambio entre ambos países en coordinación con Estados Unidos. Es más, explicó que el encuentro forma parte de los primeros pasos para identificar sectores y mecanismos que permitan la reactivación.

“Nos reunimos con el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y con empresarios de Antioquia para explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos”, señaló Restrepo en su cuenta en X (Twitter).

También destacó que estas oportunidades comerciales deben comenzar a ser analizadas desde este momento. Todo ante las perspectivas de una nueva etapa en las relaciones entre Bogotá y Caracas. “Estas oportunidades deben analizarse desde ahora”, afirmó Restrepo.

Asimismo, dijo que se trata de una política vinculada con el proyecto económico del presidente Abelardo de la Espriella, denominado “Patria Milagro”. En este sentido, aseguró que la estrategia busca generar beneficios concretos para la población colombiana.

“La Patria Milagro del presidente Abelardo de la Espriella significa más empleo, más inversión y más ingresos para los colombianos”, sostuvo.

Por otro lado, el vicepresidente colombiano cree que la relación con Venezuela se debe plantear desde una perspectiva regional y geopolítica. Así que enfatizó que Colombia va a fortalecer su posición como país promotor de la democracia y la cooperación en América Latina.

“Pero también una Colombia fortalecida como eje de democracia, confianza y cooperación en América Latina”, agregó.