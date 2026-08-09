Comercio entre EEUU y Venezuela creció más de 110% en el primer semestre con respecto a 2025

Según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio estadounidense, el comercio entre Venezuela y Estados Unidos creció 113% en el primer semestre del año. Esto, comparado con el mismo lapso de 2025, al totalizar 9.528 millones de dólares.

Esta cantidad es la más alta para un primer semestre del año, desde 2015. Las cifras son el resultado de las ventas petroleras que se recuperan tras la flexibilización de las sanciones desde enero. A ello hay que sumarle el contexto de altos precios del crudo debido al conflicto en el Medio Oriente, publicó el portal Banca y Negocios.

LAS CIFRAS

De ese total, el comercio binacional se compone de $6.565 millones en exportaciones, con un alza de 159% en contraste con la primera mitad del año pasado. La cantidad representa el nivel más alto desde 2017.

Mientras que las importaciones totalizaron $2.963 millones, un crecimiento de 55% en el lapso y su mejor cifra desde 2015.

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El petróleo (crudo y productos refinados) representó 98% de las exportaciones venezolanas a Estados Unidos en el primer semestre con un monto de $6.434 millones. Este salto de 170%, en comparación con el mismo lapso de 2025, es el resultado de los acuerdos energéticos pactados entre Caracas y Washington tras los sucesos de enero.

Venezuela se benefició del aumento en los precios del crudo que se desató a finales de febrero debido al conflicto en Irán.

El resto de las exportaciones venezolanas a clientes estadounidenses se concentró principalmente en metanol, con un monto de $34 millones (un alza de 73%). Se agrega café, que facturó $25 millones (18% más que en el primer semestre del año pasado). Sigue el cacao, con un total de $12 millones (una baja de 30% en el lapso).

Y, finalmente el oro en bruto, que regresó a la lista tras dos años de ausencia con un monto de $8 millones.

Llama la atención el caso de los cangrejos preparados, cuya exportación se encuentra en $105.700 entre enero y junio de este año. Esto, tras un reporte de $28 millones en ese periodo de 2025 y de estar en la cima de las exportaciones no tradicionales.

Durante el semestre, el mejor mes de las exportaciones totales fue junio con un valor de $1.815 millones. Se trata del más alto para un solo mes desde diciembre de 2014. Solo las ventas de crudo representaron 92% del total de ese mes.

IMPORTACIONES

Las importaciones desde Estados Unidos también estuvieron marcadas por la recomposición. Venezuela comenzó a comprar mayores cantidades de diluyentes claves para la refinación nacional.

La factura de estos productos alcanzó el monto de $1.659 millones en el primer semestre. Esta es un alza de 75% comparada con el mismo periodo de 2025, abarcando el 56% del total importado.

Por otro lado, destacó un fuerte aumento en la compra de alimentos y productos agrícolas, con un incremento de 70% en contraste con la primera mitad del año pasado. En este caso el total es de 594,58 millones de dólares.

El producto líder en ese rubro fue el maíz con un total de $304 millones. Un aumento de 1.343%, marcando su nivel más elevado al menos desde 2009. Otros alimentos mostraron un alza importante, como el trigo, que pasó de $42,84 millones a $88,92 millones (un alza del 108%).

Las cifras representan el mejor superávit comercial desde 2018. Las cifras señalan que el superávit en la primera mitad de este año se ubicó en $3.602 millones. Se trata de un incremento del 470% en comparación con los $614 millones alcanzados en el mismo periodo de 2025.