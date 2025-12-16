EN VIDEO: Cayó turista aberrado en Brasil, lo pillaron grabando mujeres en una playa y un perturbador mensaje en su celular

Un turista estadounidense resultó detenido en una popular playa de la localidad de Florianópolis, en Brasil, cuando fue captado mientras grababa videos con zoom del cuerpo de algunas mujeres.

Los hechos se dieron en la playa Praia do Campeche, en el estado de Santa Catarina. De acuerdo con medios internacionales, el turista, cuya identidad no fue difundida, usó su celular para grabar las imágenes, sin el consentimiento de las víctimas.

Algunos testigos se percataron del accionar del turista y lo confrontaron por la invasión a la privacidad de las mujeres. En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia que el hombre fue golpeado por algunas personas.

TURISTA DETENIDO

Los testigos retuvieron al turista hasta que llegaron funcionarios de la Policía Militar de Santa Catarina (PMSC). Luego los agentes capturaron al sospechoso infraganti y fue trasladado a un comando policial.

Las autoridades examinaron el contenido del celular y confirmaron que había grabado a mujeres sin su consentimiento. De igual forma, revisaron algunas de sus conversaciones en WhatsApp y quedaron sorprendidos.

Uno de los mensajes de WhatsApp generó mayor preocupación entre los agentes. «Buen hallazgo, hijo, eso será difícil de superar», decía, en inglés, un perfil que no ha sido identificado.

Turista estadounidense agredido en playa de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, fue captado grabando a mujeres sin permiso; la PMSC intervino. — Más detalles en https://t.co/xUkfDOT2X4 pic.twitter.com/J4dCOvsmbo — El Blog del Narco (@narcoblogger) December 14, 2025

Las autoridades avanzan en las investigaciones y, tras el hallazgo del mensaje perturbador, sospechan que se trata de una red o patrón de comportamiento. Ahora buscarán identificar si hay otras personas involucradas en estos actos.

Mientras tanto, el turista quedó en manos de las autoridades y enfrentará a la justicia por el delito de registro no autorizado de intimidad sexual. Ahora puede enfrentar una pena de seis meses a un año en prisión.