El insólito caso que se viralizó en Francia: Carro de lujo cayó en una piscina luego que la conductora habría confundido los pedales

Una escena insólita se vivió la semana pasada en la piscina municipal de La Ciotat, en el sur de Francia, cuando un carro de lujo, un Jaguar XF, valuado en más de 70.000 dólares, cayó al agua en medio de la noche.

Los hechos se dieron cerca de las 8:50 de la noche del pasado jueves. De acuerdo a medios internacionales, el carro atravesó la valla del estacionamiento, destrozó la pared de vidrio del edificio y cayó en la piscina.

A bordo del carro iba una mujer de 38 años y su hija de cinco, quienes fueron rescatadas por un transeúnte y el salvavidas de la piscina. Ambas resultaron ilesas, pero fueron trasladadas a un centro de salud para chequeos de rutina.

El salvavidas, llamado Julien D’Asta Pasetti, recordó que escuchó un fuerte estruendo. «El carro había golpeado el terraplén. Pasó por el medio de la ventana de vidrio a una velocidad inimaginable. Saltó sobre dos carriles de natación», dijo.

🇫🇷 | Un vehículo conducido por una mujer con un niño pequeño a bordo se estrelló contra la pared de cristal de una piscina municipal en La Ciotat (Francia) y acabó en la piscina principal con bañistas presentes, según funcionarios locales.pic.twitter.com/axgGxzf67e — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025



«Nos dimos cuenta de que había una niña dentro (del carro). Tuvimos que contener la respiración. Tiramos pero ella estaba atada al asiento. Era una niña, así que el cinturón de seguridad estaba reforzado. Y entonces logramos sacarla», agregó.

¿QUÉ PASÓ CON EL CARRO?

Anders, un nadador que presenció el accidente, reconoció que ver al carro sumergiéndose en la piscina fue una escena extraña. «No esperas presenciar este tipo de cosas, especialmente en una piscina», acotó.

El carro quedó en el fondo de la piscina, a más de tres metros de profundidad. Las autoridades iban a retirar el vehículo, que pesa casi dos toneladas sumergido, en la tarde de este martes.

Aunque las autoridades avanzan en las investigaciones, la hipótesis preliminar indica que la conductora confundió los pedales de freno y acelerador. Un hombre resultó herido en el rescate al cortarse con un vidrio, pero está fuera de peligro.