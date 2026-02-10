EN VIDEO: Avión con 55 personas terminó en una playa de Somalia, habría sufrido una falla minutos después del despegue

Un avión comercial con 55 personas en su interior tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, este martes, y terminó en una playa de Somalia, poco después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio.

Funcionarios de la Autoridad de la Aviación Civil (SCAA) del país confirmaron que el incidente no dejó víctimas mortales, ni heridos de consideración. Algunos pasajeros fueron atendidos por lesiones menores y crisis nerviosas derivadas del incidente.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Un avión de la aerolínea somalí StarSky sufrió un accidente poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, Somalia. Las autoridades y los reportes locales confirman que las 55 personas a bordo, incluidos pasajeros y… pic.twitter.com/HTuucs4a14 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 10, 2026

En un video divulgado en redes sociales, se aprecia como la aeronave logró detenerse en la costa.

El avión en cuestión se trata de un Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Airline. De acuerdo con los primeros reportes, al parecer, sufrió un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto.

Diyaaradan ayaa kudhacday agagaarka Garoonka Aden Cade, warar hordhac ah ayaa sheegaya in ay waday rakaab kusocday Gaalkacyo iyo Gurideel.#BreakingNews #AdenAddeAirport #Somalia pic.twitter.com/x38gqDivWK — Aidurus Younis (@AidurusYounis) February 10, 2026

No obstante, la aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje y fue a parar a una playa próxima en el océano Índico.

El avión tenía previsto cubrir una ruta local hacia la ciudad de Galkayo, capital de la regió de Mudug. Las autoridades anunciaron una investigación para averiguar la causa del accidente.