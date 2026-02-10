Mundo

EN VIDEO: Avión con 55 personas terminó en una playa de Somalia, habría sufrido una falla minutos después del despegue

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
avión

Un avión comercial con 55 personas en su interior tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, este martes, y terminó en una playa de Somalia, poco después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio.

Funcionarios de la Autoridad de la Aviación Civil (SCAA) del país confirmaron que el incidente no dejó víctimas mortales, ni heridos de consideración. Algunos pasajeros fueron atendidos por lesiones menores y crisis nerviosas derivadas del incidente.

Leer Más

Ladrón se metió en funeraria y robó a todos los que estaban en un velorio, hasta al difunto
Persecución política, detenciones arbitrarias y torturas: Las claves del informe que presentó la Misión de la ONU sobre Venezuela
A pesar de las bajas temperaturas, migrantes venezolanos en Chicago prefieren dormir en carpas que ir a un refugio

En un video divulgado en redes sociales, se aprecia como la aeronave logró detenerse en la costa.

LEA TAMBIÉN: EL MACABRO ASESINATO DE SEIS HOMBRES EN UNA MONTAÑA EN BULGARIA CAUSA CONSTERNACIÓN: «ES UN CASO SIN COMPARACIÓN»

El avión en cuestión se trata de un Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Airline. De acuerdo con los primeros reportes, al parecer, sufrió un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto.

No obstante, la aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje y fue a parar a una playa próxima en el océano Índico.

El avión tenía previsto cubrir una ruta local hacia la ciudad de Galkayo, capital de la regió de Mudug. Las autoridades anunciaron una investigación para averiguar la causa del accidente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

venezolano
EN VIDEOS: Venezolano debutó en JJ. OO. de invierno y este fue el mensaje que le mandó al país
Deportes
Juan Pablo Guanipa ya está en Maracaibo y deberá cumplir casa por cárcel, esto dijo su hijo
Venezuela
Guanipa
¿Qué hace falta para una reconciliación en el país? Lo que había dicho Guanipa minutos antes de su segunda detención
Venezuela