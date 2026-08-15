EN VIDEO: Autoridades marroquíes frustraron otro intento de migrantes de entrar irregularmente a Ceuta

Las fuerzas de seguridad de Marruecos frustraron este sábado 15 de agosto un nuevo intento masivo de entrada irregular a Ceuta, España, por parte de un grupo de migrantes, el cual pretendía acceder desde la zona montañosa próxima a Fnideq (Castillejos).

El operativo fronterizo, desplegado tras varios días de máxima alerta por convocatorias en redes sociales, deja hasta el momento 148 personas interceptadas. También otras 61 detenidas por incitar a la migración ilegal.

Las autoridades marroquíes precisaron que, entre los 148 migrantes interceptados en las inmediaciones de Castillejos, 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí. En paralelo, la Dirección General de la Seguridad Nacional arrestó a 61 sospechosos por promover e incitar a través de plataformas digitales la entrada masiva convocada para este 15 de agosto.

🇲🇦🇪🇸 Moroccan security forces dispersed hundreds of mostly sub-Saharan migrants this morning after they emerged from the mountains near Fnideq and attempted to reach the Ceuta border. Follow: @europa pic.twitter.com/wQjeyerXe3 — Europa.com (@europa) August 15, 2026

Las fuerzas de seguridad de Marruecos localizaron y dispersaron a los grupos concentrados en las afueras de Ceuta, donde algunos migrantes aún permanecen reunidos. Las autoridades mantienen estrictos controles en las carreteras de acceso desde Tetuán y Tánger, además de intensificar el patrullaje terrestre y marítimo durante la madrugada.

🇪🇸🇲🇦 | Cientos de inmigrantes avanzan por los montes de Castillejos para intentar un asalto masivo a la frontera de Ceuta. Una marea humana de cientos de varones desciende en formación por las colinas colindantes a Fnideq (Castillejos), avanzando decididamente hacia la línea… pic.twitter.com/y8eJEMP4Jg — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 15, 2026

NO HABRÁ REGULARIZACIÓN DE ILEGALES

Según medios españoles, el dispositivo marroquí busca evitar un escenario similar al registrado los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas cruzaron la frontera hacia la ciudad autónoma. Un testimonio recogido en la zona por la agencia EFE confirmó que a los autobuses procedentes de Tetuán los someten a múltiples revisiones policiales a lo largo del trayecto hacia Castillejos.

España también elevó al máximo su nivel de respuesta en la frontera para blindar Ceuta. El Ministerio del Interior reforzó el contingente de la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta alcanzar los 1.659 agentes este fin de semana, mientras el Ministerio de Defensa mantiene desplegados a más de 2.000 efectivos militares en la ciudad autónoma.

El Gobierno español complementó el despliegue de seguridad con la instalación de una barrera neumática marítima de 500 metros para frenar los intentos de cruce por mar. Las autoridades de Madrid reiteraron que no regularizarán ni trasladarán a la península a las personas que logren ingresar de forma irregular. Por ello, quedarán sujetas a los procedimientos de expulsión previstos en la ley.