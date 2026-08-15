VIDEOS: Potente sismo sacude España en plena madrugada

Un potente sismo de magnitud estimada entre 5,0 y 5,2, sacudió la madrugada de este sábado 15 de agosto (local), la provincia de Granada, España.

El movimiento telúrico generó alarma en la población española. De acuerdo a los detalles difundidos en redes sociales, se sintió con fuerza en diversos puntos del sur del país. También fue percibido en Argelia y Marruecos.

Según reportes sísmicos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y agencias sismológicas internacionales, el epicentro se localizó a escasa profundidad en las cercanías del municipio de Otura y Alhendín, a unos 10 kilómetros al sur de Granada.

La escasa profundidad del temblor provocó que fuera percibido con intensidad en más de 300 municipios de la región andaluza, incluyendo localidades de Málaga, Jaén, Almería y extendiéndose levemente hasta puntos de Murcia y Madrid.

Debido al movimiento telúrico se reportaron leves desprendimientos y fisuras estructurales menores en fachadas de municipios cercanos al epicentro, como Armilla, así como el desalojo preventivo de vecinos que salieron a las calles tras el temblor.

Servicios de emergencia mantuvieron sus líneas abiertas para atender llamadas de inspección y evaluar posibles daños, mientras los organismos de gestión del riesgo hacen un llamado a la tranquilidad ante la posibilidad de réplicas de menor intensidad en la cuenca de Granada.

🇪🇸 ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026