EN VIDEO: Así fue recibida Delcy Rodríguez tras llegar a Turquía, en la continuación de su gira internacional

Luego de permanecer durante cuatro días en la India, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Turquía. Se trata de la segunda parte de su gira en internacional con la finalidad de sostener encuentros con las autoridades de este país.

Según informaron los canales oficiales, Rodríguez arribó la tarde de este domingo al Aeropuerto Internacional de Estambul, procedente de la República de la India.

Destacaron que continuará en esta ciudad una agenda de trabajo “orientada a fortalecer vínculos bilaterales y avanzar en áreas de cooperación estratégica con el Gobierno turco”.

En esta visita a Estambul, Rodríguez sigue acompañada por el canciller Yván Gil, además del ministro de Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez y la titular del Turismo, Daniela Cabello.

En la comitiva también se encuentra la ministra para el Transporte, Jacqueline Faría y el titular del Despacho de la Presidencia, Juan Escalona.

A su llegada al aeropuerto de Estambul, Rodríguez fue por funcionarios del Gobierno turco, encabezados por el ministro de Energía y Recursos Naturales Alparslan Bayraktar.

También acudieron a la recepción y el vicegobernador de Estambul, Mustafa Asım Alkan, y el vicealcalde Metropolitano de Estambul, Gökhan Gümüşdağ.

Al culminar su visita a la India, Rodríguez la calificó como exitosa: “Hemos culminado con éxito nuestra visita a la India, un gran país, potencia económica, pero también potencia espiritual. Quiero agradecer principalmente al ministro Modi por su hospitalidad. Se cruzan los caminos de Venezuela y la India y de aquí en adelante a consolidar nuestras relaciones de amistad y cooperación”, indicó.